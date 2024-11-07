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上詮衝刺矽光子布局 董事會拍板斥資17.7億元擴產

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

光通訊廠上詮（3363）積極衝刺矽光布局，董事會7日拍板，為配合公司營運發展及市場需求，將斥資17.7億元，擴建無塵室廠房、購置生產設備及研發設備，以滿足矽光產品市場需求，及持續佈局矽光封裝技術研發。

上詮董事會7日通過明年度資本支出預算案，總金額17.7億元，以自有資金或融資因應。上詮表示，該資本支出預算案的執行，將依生產需求、市場狀況等情形彈性調整。

上詮先前已公告第3季自結數，董事會7日通過財報，單季營運轉虧、每股淨損0.14元，主要受到低毛利產品比重較高影響，今年營運目標仍維持損益兩平。上詮前三季稅後淨損0.17億元，每股淨損0.17元。

光通訊 布局 財報 資本支出

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