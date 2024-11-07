圓剛全新直播軟體與邊緣運算系統 雙獲2025台灣精品獎

圓剛（2417）宣布，以台灣設計、自主研發的「直播大師Streaming Center」軟體及高性能「AI 邊緣運算系統D115W」的兩項產品，獲第33屆台灣精品獎殊榮，展現公司在影音串流與AI應用領域的技術深度與創新成就。

「台灣精品獎」素有產業界奧斯卡的美譽，旨在表揚引領產業創新的優質產品，第33屆台灣精品獎選拔共有近五百家企業、近千件產品報名參選，歷經百餘位專家學者從研發、設計、品質、行銷及臺灣產製五大構面評選出具「創新價值」的優質產品作為臺灣產業的表率。今年共計有155家企業、286件的優質產品脫穎而出，獲得台灣精品獎的肯定。

圓剛表示，本屆獲獎的「直播大師Streaming Center」是專為直播錄製打造的多功能直播軟體，以直覺化介面，整合硬體設備管理、效能優化及個性化設定等功能。其創新功能包括無需綠幕的AI虛擬背景、AI影片總結、環境噪音降噪及專業級調色功能等，為創作者打造完美的直播生態系統。這款軟體產品不僅支援橫式和直式畫面，更可一鍵套用專業音效，完美滿足各大平台直播需求。其一站式整合的軟硬體解決方案可輕鬆管理擷取卡、網路攝影機及麥克風，滿足創作者與企業對於直播設備的高標準需求，提升直播製作效率，帶來更專業的直播體驗。

本屆同時獲獎的「AI 邊緣運算系統D115W」是圓剛專為智能邊緣應用設計的工業電腦，以其強大的運算效能和卓越的工業設計脫穎而出。搭載NVIDIA® Jetson Orin NX / Orin Nano模組，擁有高達100 TOPS的運算力，同時具備-25°C至60°C的寬溫運作範圍，採用無風扇設計，確保在惡劣環境中的穩定運作。該系統支援OOB頻外管理功能，使遠端設備管理變得更加便利，是智慧工廠、自助零售和智慧監控等領域的理想選擇。