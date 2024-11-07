Appier成為Apple Search Ads合作夥伴 提高行銷成效

以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心， Appier（沛星互動科技）運用AI協助客戶進行商業決策，今日宣布成為Apple Search Ads合作夥伴，透過Appier先進的AI和生成式AI技術，助力品牌運用AIXPERT行銷自動化解決方案，自動生成高潛力關鍵字以優化投資報酬（ROI），推動以成效為導向的行銷策略。

Appier的AIXPERT解決方案能運用生成式AI發掘高潛力關鍵字，高效管理廣告活動，優化應用程式廣告活動的投資報酬率（ROI）和每次轉換成本（CPA）。全天候的廣告活動自動化能幫助品牌最大化任何潛在的宣傳機會，面對多元的行動監測合作夥伴（Mobile Measurement Partner，MMP）事件， Appier 也能實現ROI的優化，為廣告活動成效提供更全面的洞察。 Appier支援高效且規模化的廣告活動，透過App Store上的四種優質廣告版位投放，幫助品牌在關鍵時刻脫穎而出，並根據廣告競價動態調整出價策略，以最大化用戶獲取成效。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，成為 Apple Search Ads 合作夥伴，能夠進一步幫助品牌最大化廣告活動成效，並推動成效的持續成長。

AIXPERT是廣告活動管理平台，提供廣告營運、結果衡量與擴展規模所需的全套工具，包括24／7全天候的廣告活動自動駕駛（Autopilot）模式、AI關鍵字生成、廣告活動與關鍵字洞察報告、和基於行動監測合作夥伴的應用程式內事件優化。這些工具致力於提供更好的客戶體驗，幫助應用程式行銷人員實現並超越他們的廣告目標。