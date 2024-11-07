快訊

民調大翻車！愛荷華「黃金標準」誤差16個百分點 專家承諾檢討

Appier成為Apple Search Ads合作夥伴 提高行銷成效

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

以人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）為核心， Appier（沛星互動科技）運用AI協助客戶進行商業決策，今日宣布成為Apple Search Ads合作夥伴，透過Appier先進的AI和生成式AI技術，助力品牌運用AIXPERT行銷自動化解決方案，自動生成高潛力關鍵字以優化投資報酬（ROI），推動以成效為導向的行銷策略。

Appier的AIXPERT解決方案能運用生成式AI發掘高潛力關鍵字，高效管理廣告活動，優化應用程式廣告活動的投資報酬率（ROI）和每次轉換成本（CPA）。全天候的廣告活動自動化能幫助品牌最大化任何潛在的宣傳機會，面對多元的行動監測合作夥伴（Mobile Measurement Partner，MMP）事件， Appier 也能實現ROI的優化，為廣告活動成效提供更全面的洞察。 Appier支援高效且規模化的廣告活動，透過App Store上的四種優質廣告版位投放，幫助品牌在關鍵時刻脫穎而出，並根據廣告競價動態調整出價策略，以最大化用戶獲取成效。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，成為 Apple Search Ads 合作夥伴，能夠進一步幫助品牌最大化廣告活動成效，並推動成效的持續成長。

AIXPERT是廣告活動管理平台，提供廣告營運、結果衡量與擴展規模所需的全套工具，包括24／7全天候的廣告活動自動駕駛（Autopilot）模式、AI關鍵字生成、廣告活動與關鍵字洞察報告、和基於行動監測合作夥伴的應用程式內事件優化。這些工具致力於提供更好的客戶體驗，幫助應用程式行銷人員實現並超越他們的廣告目標。

AI App Store 廣告

延伸閱讀

科技7巨頭財報 對標AI後市

凱基壽App、LINE 服務整合

蘋果打造AI伺服器 找上鴻海 詢問在台製造事宜

馬克華柏格扮特務破紀錄 「全家逃走中」拍續集過耶誕

相關新聞

台積電先進製程被迫去美國？孫明德：不只要珍珠 要拿走整串項鍊

美國總統大選結果揭曉，川普重返白宮，外界擔心美國會逼著台積電先進製程移至美國製造嗎？台經院景氣預測中心主任孫明德今日示警...

川普勝選 台積電2奈米赴美設廠時機曝光：起碼1.4奈米已落地生產

川普勝選，台灣是否該擔心台積電2奈米製程被迫提前赴美設廠？經濟部長郭智輝今日表示，台積電才能決定這件事，半導體比較特別，...

資料中心、AI需求「業績暢旺」 智邦董事會通過越南廠擴產案

智邦（2345）近年受惠資料中心及AI需求帶動營收、獲利屢創新高，法人更預估今年全年營收可望突破千億元關卡，相較於202...

收視習慣改變…有線電視訂戶數續創低點 到第3季底438萬2,851戶

OTT串流影音服務普及和收視習慣改變，衝擊有線電視訂戶數再創新低。根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，至今年第3季底，...

打造更友善的職場環境 鴻海獲美國拉根獎肯定

拉根企業社會責任與多元獎（Ragan CSR & DIVERSITY AWARDS）頒獎日前於紐約Yale Club盛大...

鴻海人才培育再獲殊榮！獲布蘭登霍爾卓越獎四大獎

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）推動人才培育再獲肯定！2024年布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Gr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。