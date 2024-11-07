PChome開放AirPods 4限量預購 iPhone 16部分機型降價

Apple全新藍牙耳機AirPods 4登場，全台電商唯一Apple全系列授權經銷商，PChome 24h購物7日上午9點同步官方開放限量預購，搭配站上雙11優惠多重疊加，結帳透過Hami導購Apple商品可享額外1%加碼，刷星展PChome Prime聯名卡逢週四再享6% P幣回饋，手刀預購新品最高可拿價值918回饋，讓果粉輕鬆入手新品無負擔。

AirPods 4內建強大的H2晶片，首次同步推出「主動式降噪款」供果粉選擇，即使在嘈雜或強風環境下通話，透過先進的「語音隔離」技術降低背景噪音，讓通話品質更加清晰。AirPods 4主動式降噪款亦具備「適應性音訊」、「通透模式」、「對話感知」功能，讓使用者能根據所處環境隨心調整音訊體驗。

PChome 24h購物雙11優惠全面釋出，站上「Apple旗艦館」全系列商品祭出超值折扣與優惠回饋：iPhone 16系列中最受歡迎的Pro與Pro Max機型祭出上市以來最殺優惠，包括「iPhone 16 Pro（512G）直降超過千元」、「iPhone 16 Pro Max（512G）現折近兩千元」，並推出「iPhone 16配件精選組合」以及「iPhone搭配AirPods 3的1+1超值組」，可一次划算入手保護殼貼、行動電源、耳機等周邊配件。