鴻海推動人才培育 獲布蘭登霍爾卓越獎四大獎

鴻海科技集團（2317）推動人才培育獲肯定，2024年布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）中，人力資本管理卓越獎（春季）評選揭曉結果日前揭曉，鴻海科技集團，獲「一金三銀」的佳績，展現鴻海集團在人才培養方面所做的努力和成果。

今年鴻海在布蘭登霍爾卓越獎中，拿到最佳學習技術實施獎（金獎）、多元化、公平性、包容性和歸屬感最佳治理獎（銀獎）、最佳支援企業經營戰略變革學習計劃獎（銀獎）、最佳領導力發展獎（銀獎）的四項肯定。鴻海集團在2023年首次參與布蘭登霍爾卓越獎便斬獲「四金一銀一銅」等多項肯定，等於兩年內總共獲10項大獎。

鴻海表示，集團向來把優秀人才的持續加盟與人才的培養作為企業長期、穩定、發展、科技、國際的原動力，並建立了一套完整、系統、科學的教育訓練體系，上承戰略、對標績效、助力成長，鼓勵全員「工作中學習、學習後工作」，通過教育訓練提升個人素養、增長工作技能、增進團隊績效。

鴻海的培訓模式與時俱進，以自主研發的富學寶典線上學習平台及教育大數據平台為基礎，採用OMO（Online-Merge-Offline）的培訓模式，將傳統線下教學與線上教育優勢相融合，為員工提供靈活便捷、個人化、多樣化、跨地域的隨時隨地在線學習。

鴻海的線上課程資源豐富，1萬多位講師持續更新並製作開發管理通識、專業技術等各類課程，以涵蓋多種語言的培訓課程，為全球各廠區及員工提供了廣泛的學習成長機會，全方位助力員工成長，為員工搭建自我提升和廣闊的職場發展學習平台。