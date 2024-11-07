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收視習慣改變…有線電視訂戶數續創低點 到第3季底438萬2,851戶

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
根據國家通訊傳播委員會統計，至今年第3季底，全台有線電視訂戶數為438萬2,851萬戶，普及率46.73%，較上季的442萬1,996戶下降39,145戶，續創新低點。示意圖。圖／聯合報系資料照片
根據國家通訊傳播委員會統計，至今年第3季底，全台有線電視訂戶數為438萬2,851萬戶，普及率46.73%，較上季的442萬1,996戶下降39,145戶，續創新低點。示意圖。圖／聯合報系資料照片

OTT串流影音服務普及和收視習慣改變，衝擊有線電視訂戶數再創新低。根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，至今年第3季底，全台有線電視訂戶數為438萬2,851萬戶，普及率46.73%，較上季的442萬1,996戶下降39,145戶，續創新低點。

有線電視訂戶數最高是在2017年第3季達最高的526萬9,940戶，當時家戶普及率達61.02%，近期已下滑至438萬2,851戶，普及率46.73%。七年來減少88.7萬戶，平均每月減少一萬戶左右，但第3季每月平均下降1.3萬戶。

NCC OTT 串流影音 有線電視

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