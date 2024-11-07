打造更友善的職場環境 鴻海獲美國拉根獎肯定

拉根企業社會責任與多元獎（Ragan CSR & DIVERSITY AWARDS）頒獎日前於紐約Yale Club盛大舉行，全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）以「多元公平包容身障服務計劃」參加評選，並在競爭中脫穎而出，贏得ESG活動類別獎項。

針對鴻海本次獲獎，Ragan AWARDS表示：「鴻海科技集團致力於保護員工的基本人權，特別是為身障員工創造公平的工作環境。為此，鴻海制定了一套全面的身障員工服務方案，包括自上而下的推動機制，高層領導的直接參與，以及身障人士在服務方案設計中的意見反饋。此外，還建立了跨部門服務組織，制定並執行針對身障員工的招聘、培養和留才策略，確保他們在工作和生活中獲得必要的支援和同等的培訓發展機會，保障和提升身障員工的權益。」

拉根企業社會責任與多元獎由Ragan Communications和PR Daily共同舉辦，作為國際傳媒和公關界的權威獎項，在全球享有盛譽，其他類別的獲獎者包括Ernest & Young LLP、Cisco、Disney World Resort、L'Oréal、PepsiCo Foundation、Northrop Grumman等國際知名企業。美國威斯康辛州的同事Andrew Olson代表集團出席頒獎典禮。

富士康大學陳振國校長表示，「本著『以人為本，從關愛出發』的理念，未來集團將從五個主要領域深化身障人服務工作：一是提供多樣化、國際化的培訓內容和無障礙課程，鼓勵全體員工的全面參與；二是建立統一的身障數據標準，涵蓋身體身障、認知障礙、感官障礙等，以推動身障服務的進步與發展；三是應用AI技術，幫助身障人士更好地融入社會，改善生活品質，挖掘更多可能性；四是邀請身障員工參與政策設計，確保政策更符合實際需求，更好地服務身障社區；五是推動集團身障平等指數（Disability Equality Index，DEI）專案，持續對企業文化與領導力、企業可達性、就業實踐、社區參與和供應商多元化等方面進行優化，從而助力集團建立更加多元、公平、包容的文化環境。」

無障礙環境是構建和諧職場的重要組成部分，基於工業工程+人因工程理念，鴻海致力於打造無障礙且人性化的工作、學習及生活環境，提升員工的工作體驗、幸福感及歸屬感。評估並建立宿舍無障礙建設硬體標準，完成含衛浴間扶手、震閃門鈴、緊急呼叫按鈕和緊急呼叫顯示器等硬體設施的導入，滿足身障員工生活的需求。

同時集團參考Disability Equality Index （身障平等指數），制定《身障平等指數應用指南》，為提升身障員工服務品質及水準提供具體的指引，助力打造「最佳工作場所」。通過輔導、自評、改善、實踐交流及持續優化的方式，按計劃推進DEI專案的實施與優化。