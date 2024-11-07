鴻海人才培育再獲殊榮！獲布蘭登霍爾卓越獎四大獎

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）推動人才培育再獲肯定！2024年布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）中，人力資本管理卓越獎（春季）評選揭曉結果日前揭曉，鴻海科技集團，斬獲「一金三銀」的佳績！此次獲獎再次向外界展示集團在人才培養方面所做的努力和成果。

今年鴻海在布蘭登霍爾卓越獎中，拿到最佳學習技術實施獎（金獎）、多元化、公平性、包容性和歸屬感最佳治理獎（銀獎）、最佳支援企業經營戰略變革學習計劃獎（銀獎）、最佳領導力發展獎（銀獎）的四項肯定。值得一提，集團在2023年首次參與布蘭登霍爾卓越獎便斬獲「四金一銀一銅」等多項肯定，等於兩年內總共獲10項大獎。

集團一直把優秀人才的持續加盟與人才的培養作為企業長期、穩定、發展、科技、國際的原動力，並建立了一套完整、系統、科學的教育訓練體系，上承戰略、對標績效、助力成長，鼓勵全員「工作中學習、學習後工作」，通過教育訓練提升個人素養、增長工作技能、增進團隊績效。

鴻海的培訓模式與時俱進，以自主研發的富學寶典線上學習平台及教育大數據平台為基礎，採用OMO（Online-Merge-Offline）的培訓模式，將傳統線下教學與線上教育優勢相融合，為員工提供靈活便捷、個人化、多樣化、跨地域的隨時隨地在線學習。

鴻海的線上課程資源豐富，一萬多名優秀講師持續更新並製作開發管理通識、專業技術等各類課程，以涵蓋多種語言的培訓課程，為全球各廠區及員工提供了廣泛的學習成長機會，全方位助力員工成長，為員工搭建自我提升和廣闊的職場發展學習平台。

2024年獲獎情況介紹如下：

1.最佳學習技術實施獎（金獎）-《敏捷、自動、生成式AI 深化教育運營》

在教育大數據平台中，引入GenAI，深化了AI技術的應用，同時為教育數位化轉型的場景和需求方面提供了更為多樣化和廣泛分析、預測及個人化服務。平台將大數據標籤和基於GPTs構建私有大模型的能力相結合，構建教育大數據領域的私有大模型，並充分利用大模型的「通用思維能力」分析各類運營指標。從而在學情分析，學員畫像，職場競爭力，職涯成長和人才養成等方面支撐更多的場景，大幅降低了運營的門檻。

2.多元化、公平性、包容性和歸屬感最佳治理獎（銀獎）-《為殘障人士提供的DEIB服務》

集團建立身障人培訓和關愛服務的功能組織，包括學習平臺「陽光培訓中心」和培訓基地「陽光實訓室」，推動身障人線上及線下培訓，打造無障礙教學及學習環境。 同時立足於集團各事業單位的需求，結合身障人相關的7個SDGs，以工業工程+人因工程為技術基礎，共同制定了一套全面的身障員工服務方案。

3.最佳支援企業經營戰略變革學習計劃獎（銀獎）-《智能製造“四化”培訓體系》

結合生產現場實際場景，分成「精益化、自動化、資訊化、智慧化」四大模塊，構建智慧製造人才培育體系。秉承「學以致用、用以致學、訓用融合」的教育理念，通過實操演練、案例分析等方式，培養具備數位化思維與智慧製造技能的複合型人才，推動員工素質提升和企業發展，協助事業單位創建全球標竿工廠-燈塔工廠。

4.最佳領導力發展獎（銀獎）-《鴻鵠▪領航 高研班領導力提升》