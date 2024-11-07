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TSIA侯永清：明年展望比今年好 已提未來20年用電需求

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台灣半導體產業協會TSIA年會7日登場，協會理事長暨台積電資深副總暨副共同營運長侯永清受訪。圖：TSIA提供
台灣半導體產業協會TSIA年會7日登場，協會理事長暨台積電資深副總暨副共同營運長侯永清受訪。圖：TSIA提供

台灣半導體產業協會TSIA年會7日登場，TSIA協會理事長暨台積電（2330）資深副總暨副共同營運長侯永清在大會期間受訪提到，明年展望從會員公司回饋來看，明年是個不錯的一年，會比今年好，每個產業需求不同，明年會是比今年更好的一年。另外應對2050年淨零排放目標，協會已把未來20年產業綠能與電量需求提供給政府。

回應外界提問，致詞提及「協會鼓勵外部合作夥伴在台成立物料設計中心，使得台灣這地方成為更大更強的半導體生態鏈」議題，他指出，台灣現在在製造與封測用到很多國外設備與材料、Spare parts等，國外設備和材料從國外進來，所需時間和成本較高，若要更有效率，透過政府獎勵方案，鼓勵外國廠商來台，成為台灣半導體生態鏈的一部分，將是雙贏的發展，目前有看到幾家有興趣，正和政府在談物料中心和營運中心。

他也說，同時也會協助台灣較小的設備與材料廠和政府溝通，繼封測和製造之後，把設備和材料做強，對台灣半導體生態鏈是很好的加分。

媒體追問川普二度入主白宮的加稅議題，他說，關稅影響，還不知道，每個公司考量點不同，營運方式不同，主要各公司考量，若需要協助，協會會幫忙和政府溝通。

至於綠能議題，他說，協會應對2050年淨零排放目標，過去數個月TSIA協會已把未來20年綠能與電量需求提供給政府。至於媒體追問會考核電嗎？他則說，「我們不是專家，只是提出需求，交給政府和專家考量。」

台灣半導體產業協會TSIA年會7日登場，協會理事長暨台積電資深副總暨副共同營運長侯永清受訪。記者尹慧中攝影
台灣半導體產業協會TSIA年會7日登場，協會理事長暨台積電資深副總暨副共同營運長侯永清受訪。記者尹慧中攝影

半導體 台積電 會考 核電 生態 白宮 綠能 關稅

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