日月光攜手環境技研助力淨零轉型 累積環境綠色能量

日月光攜手國立中山大學、國立成功大學、國立宜蘭大學、國立高雄科技大學，今(7)日於高雄展覽館的淨零轉型解決方案與智慧製造講座，進行第十屆環境技研發表會，內容包羅循環經濟的廢水回收、放流水產氫技術開發、廢棄物循環再生，以及廠區空污即時監控預警機制，與會者對於議題深入交流與討論，產學合作共推環境保護與科技創新，環境技研經驗培育永續發展人才，發表成果是企業實踐環保的里程碑，也是改善廠區設備提升競爭力的重要契機，參與發表的學校教授、大專院校學生及企業代表共同見證這場充滿專業實務及環保概念的交流盛會。

高雄廠2015年啟用中水回收廠、2022年啟用塑膠循環中心，藉由環境技研產學合作加強專業技術，今年的低碳工業廢水回收研究，透過太陽能熱轉換建立低耗能回收水的技術，以及水電解技術產氫減少排放至環境之廢水量與所含污染物濃度，研究成果有效提升水的運用效率及減少資源浪費；針對塑膠廢棄物品項分類流程訂定標準規範，提升產品化比例，更能符合廠區減碳、能源轉型經營策略。

日月光重視社會責任，將環保意識根植於企業文化，對於生產產品可能產生的環境影響因子，事前主動進行環境影響評估，與專業單位合作落實合乎環保規範的執行策略，將環境負擔減至最低，透過空氣品質微感測裝置數據進行對照分析，研擬預警機制，漸進式增強預警、優化技術，體現日月光對社會、環境負責的態度。

日月光環境技術研究已達10年，2014年到2019年以廠區問題解決、關係人互動為主軸，類別有水、空氣、噪音、化學品、人文、永續、綠建築等進行專題研究，秉持自主改善、公開受檢的積極度，將成果落實於日常；2020年因疫情暫緩，日月光藉機審視未來將面對的挑戰與需求，以確保產學研究能提供更有效的策略及技術解決方案，2021年起優化研究方向，以低碳使命、循環再生為宗旨，關注節能減碳、生態保育、環境保護、環境教育、循環經濟等作為研究主題，從低碳到零碳的永續意識，驅動企業邁向轉型與實踐，為環境累積綠色能量。

TASS 2024亞洲永續供應+循環經濟會展，日月光攤位設計主視覺「&」以循環性為核心理念，生產過程導入AI優化技術以減低廠區與產品對環境的影響，產學合作朝向淨零碳排目標邁進，展場互動區讓民眾更深入了解環保與循環經濟的重要性，日月光致力低碳使命，以公司政策帶動實際減碳行動，採取務實穩健步伐讓淨零步上軌道。

日月光的永續力從產學合作出發，技術研究成果深具寶貴知識價值，校園內落實環境教育、培育環保人才，影響力擴及企業與社會，成為企業推動環境保護與產業鏈正向互動的開端，日月光未來將持續與全台大專院校合作，擴大學生參與，讓學界成為環保行動的核心力量，產學攜手共創永續未來。