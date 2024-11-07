日月光攜手環境技研助力淨零轉型 累積環境綠色能量

日月光（3711）秉持社會共融、落實企業社會責任，貫徹永續經營，積極運用最新思維提出解決環境議題的策略，盡最大努力踐行環保公益，今年為環境技術研究合作第十屆，十年來日月光與全台共14間大專院校、近500位師生及專家共完成66件合作專案，研究投入金額近8千萬元，專案成果均揭露於永續報告書資訊公開分享，為產業鏈提供相關議題的策略與技術解方，致力以積極行動提升綠色科技、淨零轉型，產生社會正面影響力。

日月光攜手國立中山大學、國立成功大學、國立宜蘭大學、國立高雄科技大學，在7日於高雄展覽館的淨零轉型解決方案與智慧製造講座，進行第十屆環境技研發表會，內容包羅循環經濟的廢水回收、放流水產氫技術開發、廢棄物循環再生，以及廠區空污即時監控預警機制，與會者對於議題深入交流與討論，產學合作共推環境保護與科技創新，環境技研經驗培育永續發展人才，發表成果是企業實踐環保的里程碑，也是改善廠區設備提升競爭力的重要契機，參與發表的學校教授、大專院校學生及企業代表共同見證這場充滿專業實務及環保概念的交流盛會。

高雄廠2015年啟用中水回收廠、2022年啟用塑膠循環中心，藉由環境技研產學合作加強專業技術，今年的低碳工業廢水回收研究，透過太陽能熱轉換建立低耗能回收水的技術，以及水電解技術產氫減少排放至環境之廢水量與所含污染物濃度，研究成果有效提升水的運用效率及減少資源浪費；針對塑膠廢棄物品項分類流程訂定標準規範，提升產品化比例，更能符合廠區減碳、能源轉型經營策略。

日月光重視社會責任，將環保意識根植於企業文化，對於生產產品可能產生的環境影響因子，事前主動進行環境影響評估，與專業單位合作落實合乎環保規範的執行策略，將環境負擔減至最低，透過空氣品質微感測裝置數據進行對照分析，研擬預警機制，漸進式增強預警、優化技術，體現日月光對社會、環境負責的態度。