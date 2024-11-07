TSIA年會7日登場 理事長侯永清：台美半導體合作不因選舉而變
台灣半導體產業協會TSIA年會7日登場，時逢美國大選落幕，外界關注美國總統當選人川普可望二度入主白宮，對台灣半導體產業影響以及加稅議題都備受關注，TSIA協會理事長暨台積電（2330）資深副總暨副共同營運長侯永清在大會期間受訪提到，「過去和美國有數十年夥伴關係，這種合作關係不會因選舉而有任何改變，合作的細節有可能會有改變，等細節確定再來看，但合作的大方向不會有所改變」。
媒體追問川普再度入主白宮恐加稅議題等，侯永清說，「台灣半導體產業是全球半導體產業鏈重要一部分，也是全球半導體發展不可或缺的一環，過去和美國有數十年夥伴關係，這種合作關係不會因選舉而有任何改變，合作的細節有可能會有改變，等細節確定再來看，但合作的大方向不會有所改變。至於關稅，目前並無接到任何正式通知，也不知細節，台灣把半導體能做的就是做得更強，更廣，和全球半導體生態鏈更緊的結合在一起，這是我們現在能做的」。
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