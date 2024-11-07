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川普曾提加徵關稅 聯強副總裁：觀察對出口經濟影響

中央社／ 台北7日電
聯強副總裁杜書全今天在法人說明會上表示，聯強並未出口產品到美國，沒有受到太大影響，但需要觀察若川普提高中國和所有國家的關稅，是否影響東南亞和台灣出口經濟。 聯合報資料照，記者吳凱中/攝影
聯強副總裁杜書全今天在法人說明會上表示，聯強並未出口產品到美國，沒有受到太大影響，但需要觀察若川普提高中國和所有國家的關稅，是否影響東南亞和台灣出口經濟。 聯合報資料照，記者吳凱中/攝影

美國總統當選人川普曾在競選期間提議加徵關稅，3C通路商聯強副總裁杜書全今天在法人說明會上表示，聯強並未出口產品到美國，沒有受到太大影響，但需要觀察若川普提高中國和所有國家的關稅，是否影響東南亞和台灣出口經濟。

「這是一個很複雜、很大的問題」，杜書全說，仍需觀察川普（Donald Trump）上任後新的經濟政策，對全球和亞太經濟的影響程度；如果亞太經濟受影響，聯強在當地業務多少也會受到影響。

杜書全說，聯強對今年第4季整體營運維持比較樂觀看法，主要成長來自商用加值及半導體業務，全年營收將挑戰2022年創下的歷史新高，並看好明年業績持續成長。

杜書全指出，第4季本來就是傳統旺季，從聯強4大產品線來看，商用加值業務受惠於企業維持在數位轉型的投資，尤其是輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）伺服器晶片供給量增加，除了提供大型雲端服務供應商（CSP）之外，也有產能可以提供給其他企業或機構，對聯強而言是第4季的利多。

他說，資訊消費業務今年表現「溫溫的」，第4季將維持以往節奏、小幅成長，通訊業務在印尼表現出色，第4季會維持相當不錯的成長。半導體業務方面，近年推動營運管理服務平台（MSP），獲得客戶認可，第4季業績會穩定成長。

展望2025年，杜書全表示，商用加值業務會持續成長，資訊消費業務將因人工智慧個人電腦（AI PC）趨勢慢慢加溫而受益，通訊業務將受惠於中國品牌加強海外業務力道，半導體業務將維持穩健成長。

聯強今年第3季營運表現亮眼，營收、毛利、營業淨利與稅前淨利的年增率或季增率均大幅成長，同步寫下歷年同期新高。第3季營收達新台幣1088億元，年增11%；稅後淨利23億元、每股盈餘1.35元，年增33%。

今年第3季聯強4大業務領域營收同步走升，其中，商用加值業務今年以來逐季走高，第3季營收340億元，年增20%。資訊消費業務因市場需求有所回溫及新品導入，第3季營收達338億元，年增4%。

聯強通訊業務因9月新機上市及東南亞地區需求維持熱絡，第3季營收達49億元，年增3%。半導體業務受惠於人工智慧（AI）熱潮不墜、相關業者持續積極拉貨，第3季營收382億元，年增8%，續創同期新高。

今年前3季聯強累計營收3128億元，年增11%，為歷年同期次高；稅後淨利達63億元、年增22%，每股盈餘3.76元。

半導體 營收 聯強

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