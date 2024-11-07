TSIA理事長侯永清：台灣半導體產業應加快腳步並承擔責任

台灣半導體產業協會（TSIA）今日舉辦2024年會，理事長暨台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清在致詞時表示，台灣半導體在世界生態鏈上扮演的角色愈來愈重要，要加快研發能量、加強與世界合作並擴大台灣半導體產業鏈及應該承擔責任，確保台灣在全球半導體產業的領先地位。

侯永清表示，2023年由於經濟不如預期以及地緣政治上的不確定性，台灣半導體產值約新台幣4.3兆元，年減 10.2%；2024 年則因為AI推動、經濟逐漸復甦，今年半導體產值將達5.3兆元，年增約22個百分點，取得滿好的成績，預期台灣半導體產業將保持這樣的成績，包括製造第一、封裝與測試第一、設計第二等地位。

侯永清強調，各公司應該要持續投入研發，甚至加快研發腳步，來確保台灣在全球半導體產業的領先地位，因此不管將來摩爾定律會走到什麼程度，研發腳步不應該放慢，反而應該加快投入研發能量，確保台灣在半導體產業鏈中不可或缺的一環。

第二，台灣是全球半導體產業的一部分，所以台灣應該要加強跟全世界半導體產業的合作，如今年6月代表台灣半導體協會的JEDEC參加世界半導體年會（WSC），在國際場合幫台灣半導體產業發聲，捍衛台灣半導體產業，使得台灣跟全世界半導體產業緊緊結合。

第三，台灣必須持續深化供應鏈，尤其世界各國都已經把半導體變成他們不可或缺的產業策略重點，台灣不能夠停下腳步，台灣必須要把半導體產業鏈做得更強更大，為了不斷擴大台灣半導體產業鏈，今年協會特別成立設備委員會，希望把台灣半導體的能量從現在的製造、封測以及設計外，繼續擴大到設備，同時也正在考慮明年也會把材料納進來。TSIA也正跟政府商量，如何透過法規鼓勵合作夥伴來台灣成立物料中心、營運中心甚至是設計中心，使得台灣變成一個更強、更大的半導體的生態鏈。

最後，台灣半導體產業除了致力繼續推動經濟成長外，業界也有責任致力於永續以及對環境保護的承諾，因此去年台灣半導體協會領先全世界以及整個半導體產業率先發表淨零宣言，目標在2050年達到淨零排放的目標，透過台灣半導體協會的推動，對全世界半導體協會、整個地球與台灣盡一份心力。

侯永清強調，協會宗旨一直是希望透過協會促進會員公司與整體台灣半導體產業間的互助合作，並更有效地跟政府做溝通，使政府能夠了解半導體協會的方向、需求，然後獲得政府協助，使得半導體產業在台灣能夠更強更茁壯。