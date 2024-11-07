騰輝財報／前三季 EPS 3.85元 預期後續逐步擺脫谷底
銅箔基板廠騰輝-KY（6672）11月7日公告 2024年第三季財務績效，第三季營收10億元，毛利率34%，稅後純益0.5億元，單季EPS0.71元，前三季每股EPS為3.85元。2024年第三季營收年減12%，季減10%，主要受消費性及車用等市場需求下滑，本季也因匯率變動影響了獲利,同時暨整體經濟未如預期樂觀復甦影響下，導致車用散熱金屬基板相關訂單放緩；然受惠高毛利材料之航天航空應用產品及應用於航空航天耐高溫不流膠黏合片，具有優異信賴度、高耐熱性與極低的膨脹係數特性深受終端認可，訂單穩定持續帶動整體毛利率表現維持高檔。預期後續將會逐步擺脫銷售與獲利谷底，重新恢復增長。
騰輝也提到10月營收3.4億元，月增2.8%，連續第二個月銷售額增長。截至10月累計營收35.4億元，年減11.5%，本月車用散熱金屬基板訂單增加，暨航天航空散熱材料與產品本月接單數量依然保持增進所致。
展望未來，騰輝提到，提高動能、因應產業鏈布局變化、滿足終端客戶需求並考慮未來市場長期發展，擬於泰國進行增設生產據點，增加全球布局除配合現有客戶南向發展之外，並因應新市場開發例如越南、泰國、印度與中東等。
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