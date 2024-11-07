台積電先進製程被迫去美國？孫明德：不只要珍珠 要拿走整串項鍊

美國總統大選結果揭曉，川普重返白宮，外界擔心美國會逼著台積電先進製程移至美國製造嗎？台經院景氣預測中心主任孫明德今日示警，拜登過去認為美國不會做晶片，因此要台積電去美國做晶片，但川普不認同晶片法案、晶片聯盟，而是全面性關稅，「要逼台積電去更多、更先進製程，整個搬去，不只是要珍珠，而是整串項鍊都要」。

面對川普選舉期間提出諸多政策，台經院院長張建一則表示，川普的關稅、非法移民及聯準會獨立性三大政策對全世界影響甚大，雖然選舉語言是否化為實施政策，還要觀察，但川普是不可預測的，也是可交易的，台灣要給什麼、拿什麼？政府要隨時注意變化，適時提出應對方案。他認為，拜登與台灣關係是「抗中保台」，川普則是「抗中挺台」，也就是台灣也要自立自強。

台經院今天舉行「2025年景氣展望與產業趨勢研討會」，川普重新入主白宮，成為會議焦點。台經院認為，川普可能推行與民主黨大相逕庭政策，如降低企業稅、將貿易對手的關稅提高至20%、對中國關稅提升至60%、廢除抗通膨法案和綠能補貼、更加支持以色列，並要求盟友增加軍費，甚至可能考慮退出北約。這些政策在稅制、綠能、外交和國防上帶來顯著變化，進而影響台灣的整體貿易。

張建一表示，川普三大政策對經濟影響重大。關稅部分，如果美國無差別課稅，任何國家任何產品都要課稅，當然半導體也會被課到稅。目前就台積電而言是製作高階的，屬於賣方市場，一旦被課稅，價格就會提高，價格轉嫁到輝達、其他台積電廠商。張建一坦言，如果美國用關稅變相要求供應鏈到美國設廠、投資，都會造成美國消費者在當地消費變高，負擔成本變高，結果傷的是美國人，這會讓美國再度偉大嗎？

他說，國際有機構研究，如果川普無差別課10%關稅，美國物價會上升0.7個百分點，如果被課稅國家採取報復手段，則美國物價上升1.7個百分點，如果再把中國加進來，更會增加1.9-2.5個百分點。

其二，川普美國有研究指出，調高關稅對物價影響不是最大，反而是川普的非法移民政策會造成勞動力力不足，推升工資，如果川普把300萬非法移民全部驅趕，美國CPI（消費者物價指數）可能會上升到9%；第三、川普可能剝奪美國聯準會獨立性，結果若造成利率該升不升，該降不降，對全世界影響也很大。

張建一表示，川普雖是不可預測，但也是可交易的，也就是「GIVE AND TAKE」，給什麼、拿什麼，要去想川普要什麼，我們可以給什麼，台灣政府一定要好好跟美國政府溝通。尤其台美今年貿易順差可能超過台灣對中國的順差，這是很久沒發生的情況，是不是影響川普認台灣操縱匯率？都會影響美國對台貿易政策。

張建一強調，川普2.0團隊跟1.0不同，川普過去已有4年執政經驗，未來4年可能不需要像過去這麼依賴團隊，在國會也是完全執政，未來到底會對亞洲供應鏈產生何種影響，台灣必須提前因應，預作準備。

孫明德分析，川普可能上任後就退出巴黎協定，未來綠能發展會有新挑戰；其次，如果美國對各國調高關稅到20%，即使到10%，都會造成物價上漲，對金融市場波動非常大，通膨會是最麻煩的事。

最後川普上任，川普與拜登的政策不同，拜登當年是認為美國不會做晶片，所以要台積電到美國做晶片，但川普完全不認同晶片法案、晶片聯盟，可能會全面性關稅逼台積電去更多、更先進製程，不只是要珍珠，而是整個項鍊，整個搬去。

不過，他認為，對川普而言，台積電是眼中釘，賺走美國的錢，但更重要的是「除鏽拋光」。他說，美國的鏽帶（Rust Belt）是左右這次美國總統大選的關鍵，如今川普順利拿下執政權，若要在期中選舉保持好成績，維持執政優勢，眼前最重要的是「除鏽」。

孫明德比喻，對產業而言，川普要的是一串項鍊（工業、傳產），而不只是上面的珍珠（高科技、半導體），「除鏽拋光」是當務之急，台灣與其花大篇幅討論對台積電的影響，不妨想想鏽帶要什麼，如何能幫川普穩住鏽帶選票，如企業赴當地設廠投資，讓他對選民有交代，「如果可以幫川普除鏽拋光，台積電不會有問題」。