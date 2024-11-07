研華營收／10月55.35億元 年增7.96%
研華（2395）7日公布2024年十月份合併營收，為新台幣55.35億元，較去年同期營收51.27億元年增7.96%。累計研華前十月合併營收達490.07億元，較去年同期營收545.57億元，年對年衰退10.17%。
十月營收以區域別來看，以北美、台灣及韓國市場表現最佳，年對年分別增長12%、22%及20%，歐洲、中國大陸及日本市場呈現個位數成長，然新興市場則呈現雙位數衰退。
事業群表現而言，以工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現較突出，年對年分別增長24%及36%，嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）則年增9%。而產業雲暨影像科技事業群（Industrial Cloud & Video Group，ICVG）及應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）亦較去年同期衰退。
累計前十月營收來看，區域別表現台灣及韓國市場表現較突出，較去年同期分別增長19%及11%。而北美、歐洲及日本市場為雙位數年減；中國大陸及新興市場亦為個位數衰退。各事業群表現方面則均較去年同期表現疲弱。
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