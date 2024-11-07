快訊

「統一發票兌獎」App太便民！他隔空擷取他人中獎發票爽領9千

2024美選創下超多首例！陸戰隊副總統第一人 首位跨性別議員

獨／雙11手機優惠！蘋果、三星5大廠手大亂鬥折萬元 iPad 9便宜近5000

聯強營收／10月年增8% 達同期次高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯強總裁杜書伍 (聯合報系資料庫)
聯強總裁杜書伍 (聯合報系資料庫)

聯強（2347）十月份保持第三季的營運動能，合併營收359億元，達同期歷史次高，較去年成長8%。累計今年前十個月營收3,487億元，創歷史次高紀錄，較去年成長11%。

聯強四大業務領域在十月份持續同步走升。商用加值業務營收98億元，為同期次高，較去年成長9%。資訊消費業務營收122億元，年增4%。通訊業務受惠新機上市買氣延續，營收24億元創7年同期新高，年增達14%。半導體業務再創同期新高，營收123億元，較去年成長8%。

從區域角度，各地區通路事業在十月份大都有不錯的表現。其中印尼連續第七個月創新高，各業務領域均大幅成長，整體營收年增達24%。大陸受惠於商用市場持續創高以及消費市場回穩，整體營收年增9%，為連續第六個月正成長。紐澳、香港也較去年成長2%與4%，台灣則下滑6%。

半導體 消費 營收 聯強

延伸閱讀

貿易戰陰影下搶出口 大陸10月出口年增12.7％

英國QS排行亞洲10佳大學 港占3所、港大連2年排第二

九龍公園漫畫大道 看九龍城寨陳洛軍、古惑仔陳浩南…

香奈兒香港辦大秀神仙組合 GD權志龍、周潤發都來了

相關新聞

台積電先進製程被迫去美國？孫明德：不只要珍珠 要拿走整串項鍊

美國總統大選結果揭曉，川普重返白宮，外界擔心美國會逼著台積電先進製程移至美國製造嗎？台經院景氣預測中心主任孫明德今日示警...

川普勝選 台積電2奈米赴美設廠時機曝光：起碼1.4奈米已落地生產

川普勝選，台灣是否該擔心台積電2奈米製程被迫提前赴美設廠？經濟部長郭智輝今日表示，台積電才能決定這件事，半導體比較特別，...

TSIA理事長侯永清：台灣半導體產業應加快腳步並承擔責任

台灣半導體產業協會（TSIA）今日舉辦2024年會，理事長暨台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清在致詞時表示，台灣半導...

騰輝財報／前三季 EPS 3.85元 預期後續逐步擺脫谷底

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）11月7日公告 2024年第三季財務績效，第三季營收10億元，毛利率34%，稅後純益0....

研華營收／10月55.35億元 年增7.96%

研華（2395）7日公布2024年十月份合併營收，為新台幣55.35億元，較去年同期營收51.27億元年增7.96%。累...

聯強營收／10月年增8% 達同期次高

聯強（2347）十月份保持第三季的營運動能，合併營收359億元，達同期歷史次高，較去年成長8%。累計今年前十個月營收3,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。