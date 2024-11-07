聯強營收／10月年增8% 達同期次高

聯強（2347）十月份保持第三季的營運動能，合併營收359億元，達同期歷史次高，較去年成長8%。累計今年前十個月營收3,487億元，創歷史次高紀錄，較去年成長11%。

聯強四大業務領域在十月份持續同步走升。商用加值業務營收98億元，為同期次高，較去年成長9%。資訊消費業務營收122億元，年增4%。通訊業務受惠新機上市買氣延續，營收24億元創7年同期新高，年增達14%。半導體業務再創同期新高，營收123億元，較去年成長8%。

從區域角度，各地區通路事業在十月份大都有不錯的表現。其中印尼連續第七個月創新高，各業務領域均大幅成長，整體營收年增達24%。大陸受惠於商用市場持續創高以及消費市場回穩，整體營收年增9%，為連續第六個月正成長。紐澳、香港也較去年成長2%與4%，台灣則下滑6%。