消費性需求疲弱！DRAM 模組廠去年營收大減28%

研調機構集邦（TrendForce）7日指出，2023年全球DRAM模組市場整體營收達125億美元，年減幅達28%。主因為消費性電子產品在疫情過後進入庫存去化期，導致DRAM產品價格下滑，原廠的高稼動策略更加劇價格跌勢，直到2023年下半才開始反彈。由於各業者所在市場區塊及經營策略不同，營收表現也明顯分歧。

2023年前十大DRAM模組廠貢獻93%的產業整體營收，其中Kingston （金士頓）以近69%的市占率穩居龍頭，其營收規模縮小主要係反映部分市場出現消費降級趨勢，對高端品牌的銷售衝擊較大，即使如此，Kingston持續堅守高端品牌定位，並透過優化市場區域布局，以確保獲利水準。

POWEV（嘉合勁威）2023營收排名上升至第二名，旗下有Gloway（光威）、Asgard（阿斯加特）、Sinker（神可）等品牌分攻電競和工控市場，透過具價格競爭力的中國大陸本土製DDR4顆粒以及積極在線上及線下通路促銷，POWEV去年營收大幅成長近40%。ADATA(威剛科技（3260）)於2023年下半市場反彈前期積極儲備低價庫存，並自2023年第四季起擴大出貨規模，全年營收大致與2022年持平，排名維持第三。

營收第四名的Kimtigo（金泰克）擴大海內外銷售通路和電競、工控應用產品線，並於2023年下半積極促銷，排名上升一位。Ramaxel（記憶科技）在通路市場的出貨量因市場需求萎縮而下降，排名下降至第五位，但Ramaxel在server DRAM模組業務已有初步規模，隨server市場逐漸擴大、國產化等需求加持下，將不斷蓄積未來的成長動能。

Team Goup(十銓（4967）)著重電競市場，拓展北美電商及代理商通路有成，並承接企業級server DRAM專案，2023年營收成長為前十大模組廠最高，排名也上升三位至第六名。Patriot Memory（博帝科技）則多元布局消費、電競和工控領域，營收排名保持第七。

營收排名第八至第十名的DRAM模組廠工控應用比重較高，受客戶端庫存調整影響，2023年營收出現下滑。第八名的Transcend(創見（2451）)另闢蹊徑，於去年第四季擴大消費性產品線規模，重回前十大營收排行榜。第九名Innodisk(宜鼎（5289）)深耕工控市場，並積極布局edge AI產品線；第十名Apacer(宇瞻（8271）)專注於工控市場，營收同樣因客戶庫存調整而有縮減。