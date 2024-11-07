快訊

「統一發票兌獎」App太便民！他隔空擷取他人中獎發票爽領9千

2024美選創下超多首例！陸戰隊副總統第一人 首位跨性別議員

獨／雙11手機優惠！蘋果、三星5大廠手大亂鬥折萬元 iPad 9便宜近5000

TSIA 年會登場 理事長侯永清：台灣半導體生態鏈更茁壯

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台灣半導體產業協會TSIA年會7日登場，協會理事長暨台積電（2330）資深副總暨副共同營運長侯永清致詞提到，TSIA一直促成產業與政府溝通，把半導體產業鏈擴大做強，協會並和政府商量，以法規鼓勵外部合作夥伴在台成立物料設計中心，使得台灣這地方成為更大更強的半導體生態鏈。

半導體 台積電 生態

延伸閱讀

川普贏了…要台灣交保護費 台積電剉咧等？「護國神山有大絕招」！台股台幣再來怎麼走？

「川普2.0」台積電2奈米被迫提前赴美？郭智輝：現在還不行

傳台積電已與美政府完成晶片補助磋商 只待正式簽約

00929、00919狂跌=人多的ETF別去？他反被嗆：台積電、0050人更多

相關新聞

台積電先進製程被迫去美國？孫明德：不只要珍珠 要拿走整串項鍊

美國總統大選結果揭曉，川普重返白宮，外界擔心美國會逼著台積電先進製程移至美國製造嗎？台經院景氣預測中心主任孫明德今日示警...

川普勝選 台積電2奈米赴美設廠時機曝光：起碼1.4奈米已落地生產

川普勝選，台灣是否該擔心台積電2奈米製程被迫提前赴美設廠？經濟部長郭智輝今日表示，台積電才能決定這件事，半導體比較特別，...

蕭美琴盼強化亞太及全球資安合作 提升共同防護能力

副總統蕭美琴7日上午出席「2024 APCERT會員年會暨國際資安研討會」時指出，「資安即國安」，臺灣將資安視為國家安全...

TSIA理事長侯永清：台灣半導體產業應加快腳步並承擔責任

台灣半導體產業協會（TSIA）今日舉辦2024年會，理事長暨台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清在致詞時表示，台灣半導...

騰輝財報／前三季 EPS 3.85元 預期後續逐步擺脫谷底

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）11月7日公告 2024年第三季財務績效，第三季營收10億元，毛利率34%，稅後純益0....

研華營收／10月55.35億元 年增7.96%

研華（2395）7日公布2024年十月份合併營收，為新台幣55.35億元，較去年同期營收51.27億元年增7.96%。累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。