TSIA 年會登場 理事長侯永清：台灣半導體生態鏈更茁壯

台灣半導體產業協會TSIA年會7日登場，協會理事長暨台積電（2330）資深副總暨副共同營運長侯永清致詞提到，TSIA一直促成產業與政府溝通，把半導體產業鏈擴大做強，協會並和政府商量，以法規鼓勵外部合作夥伴在台成立物料設計中心，使得台灣這地方成為更大更強的半導體生態鏈。