英業達拚車電！4條「專用」產線年底成熟 明年迎爆發期

代工大廠英業達（2356）深耕汽車電子多年，客戶訂單來源相當豐富，不僅有來自電動車廠的大單，甚至連燃油車廠也都是其客戶。而團隊7日則加碼宣布，攜手全球車用資安領導廠商VicOne簽署合作備忘錄 (MOU)，並將VicOne打造的「漏洞掃描與軟體物料清單 (SBOM) 管理系統 xZETA」導入旗下智慧座艙系統中，引發市場熱議。

全球市場近年持續強攻電動車商機，而英業達作為較早投入車用電子市場的台系代工業者，旗下產品線涵蓋汽車網路安全、電動車無線系統（OTA）、自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）以及電子控制元件（ECU）等領域。而團隊目前已在上海、台灣、捷克、墨西哥等地設有專門的「車用」產線，隨著持續發展，預計今年底在手車用產線將超過十條。

針對「車用」產品的出貨表現，財務長游進寶日前透露，目前各產線仍處在投資階段，因此實際在手的訂單量，並沒有這麼多，整體仍以「生產線的佈建」、「拿到車用認證」為優先進行的目標。游進寶分享，自從智慧汽車尖端技術興起，企業大廠為及早搶得市場商機，各自以不同角度切入、積極佈局「車用電子」領域。

不過他坦言，供應鏈要建立起一整條完整的「車用」上下游，事實上需要耗費大筆的資金以及極為漫長的時光、及心力，英業達目前在旗下上海、台灣、捷克、墨西哥據點，都已設置完成專門的「車用」產品線，預計今年年底整條產線將邁向成熟階段，而明年將達到一個比較好的狀況，有望迎來爆發期。

據悉，英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品的研發、製造及銷售，近年為落實多元產品線佈局，也積極攜手不同領域的業者進行合作，其中「汽車電子」方面，則攜手車用資安廠商VicOne、科絡達Carota、恩智浦和亞馬遜等四大車用夥伴，共同瞄準汽車網路安全和電動汽車無線（OTA）開發多項技術，不僅解決目前市場在汽車網路安全與系統更新中遇到的多種問題，也為電動車領域的發展立下全新的標竿。

此外，團隊今日不僅跟VicOne簽署MOU，甚至還宣布，將其自研的「漏洞掃描與軟體物料清單 (SBOM) 管理系統 xZETA」導入英業達旗下的車輛智慧座艙系統中，藉此讓網路安全防護大幅強化，以符合ISO/SAE 21434標準。英業達車用電子事業處副總經理李瑞進表示，團隊在「智慧」方面，不僅與全球晶片領導廠商合作，持續推出功能更強大、效能更優異之產品；在「安全」方面，如今與VicOne合作，期盼借助其豐富的資安專業，為汽車產業豎立安全新標竿。