影／川普勝選台積電？童子賢：不會因為哪個人當選而改變

和碩董事長童子賢上午出席2024第22屆遠見高峰會，參與「AI新世代 半導體新盛世」專題論壇，對於川普當選美國總統，對台灣半導體產業及台積電的影響，童子賢表示其實不是選舉結果改變全世界，而是這世界早已改變，孤立主義、保護主義等重啟， 但台灣在半導體產業累積的功力不是一夜達成的，不會因為哪個人當選而改變，童子賢強調「這個世界接下來會比之前更顛簸，更需要溝通」。