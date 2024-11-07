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中美晶、環球晶10月營收雙雙寫下歷史同期次高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖/本報系資料照片
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖/本報系資料照片

中美晶(5483)今日公告10月營收，合併營收69.77億元，月增率8.91%，年增率10.69%；中美晶旗下的半導體子公司環球晶今日也公告10月營收，合併營收達57.34億元，月增率11.31%，年增率12.73%。中美晶與環球晶業績持續增溫，2024年10月營收不僅雙雙締造歷史同期次高，年增率更皆達雙位數成長。

中美晶 營收

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