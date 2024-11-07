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英業達車用邁大步！攜手 VicOne 打造智慧、安全座艙系統

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達與VicOne攜手打造智慧及安全之車輛座艙系統。英業達／提供
英業達與VicOne攜手打造智慧及安全之車輛座艙系統。英業達／提供

代工大廠英業達（2356）7日宣布，與全球車用資安領導廠商VicOne簽署合作備忘錄 (MOU)，並由VicOne提供「漏洞掃描與軟體物料清單 (SBOM) 管理系統 xZETA」，替英業達車輛智慧座艙系統的網路安全防護進行大幅強化，以符合ISO/SAE 21434標準。

汽車製造商越來越重視汽車網路資安，為因應新的威脅情勢以及符合國際間各種規範，例如聯合國車輛安全法規 UN R155，制定汽車網路資安相關工程規範，並且對應 ISO/SAE 21434標準。對積極拓展汽車業務的英業達而言，滿足最終客戶汽車製造商之資安需求為其設計及製造最高目標。

 事實上，英業達過去從「高效能運算系統技術」出發，一路累積數十年經歷，並於近日成功將其延伸至車用電子領域上，並專注於車輛運算 (Vehicle Computing)，區域閘道器 (Zonal Gateway)，駕駛人經驗 (User Experience) 之應用及優化。

英業達開發的車輛智慧座艙系統可提供人機操作介面與車輛車載診斷系統，並且與V2X網路連接的整合，提供高算力與強大的功能，讓下一代車輛智慧座艙轉變成駕駛人第三生活空間。全球各大車廠皆逐步導入智慧座艙多功能解決方案。

根據VicOne資安威脅研究團隊提供之最新數據分析，車輛遭受網路攻擊所造成的損失金額超過百億美元。因此除了已知漏洞外，精準洞察零日 (Zero Day) 風險變得至關重要。

VicOne xZETA 能夠自動產出軟體物料清單，並執行漏洞掃描。結合獨有的汽車威脅情報資料庫，能自動將情報與相關漏洞關聯起來, 因此當使用者收到通知的同時，也能掌握漏洞的攻擊鏈。所以結合VicOne xZETA，英業達能快速發掘及解決高風險問題，並且制定相應策略，確保產品安全，為其客戶提供可靠和安全的產品及服務。

 英業達車用電子事業處副總經理李瑞進表示，英業達致力於設計與製造智慧及安全之車用產品，在「智慧」方面，不僅與全球晶片領導廠商合作，持續推出功能更強大、效能更優異之產品；在「安全」方面，如今與車用資安領導廠商VicOne合作，期盼借助VicOne資安專業，為汽車產業豎立安全新標竿。

 VicOne執行長鄭奕立表示，我們很高興與英業達攜手合作。xZETA有優異的汽車漏洞和 SBOM 管理系統，能提供有關汽車零日漏洞的獨特情報，以及更全面、準確的產品風險管理。希望能協助客戶更快符合 ISO/SAE 21434汽車網路安全標準、遵守 UN R155 法規，並且提高車輛運作效率。英業達與VicOne將會持續於研發、業務、行銷各方面攜手合作，一起砥礪前行，為客戶打造安全又智慧的汽車。

英業達與VicOne攜手打造智慧及安全之車輛座艙系統。英業達／提供
英業達與VicOne攜手打造智慧及安全之車輛座艙系統。英業達／提供

晶片 英業達 車用電子

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