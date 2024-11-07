川普當選影響台積電？ 童子賢：世界接下來會變更顛簸

針對川普當選美國總統，對台灣半導體產業及台積電（2330）帶來的影響，和碩（4938）董事長童子賢7日指出，其實不是選舉結果改變全世界，而是這世界早已改變，孤立主義、保護主義等重啟， 但台灣在半導體產業累積的功力不是一夜達成的，不會因為哪個人當選而改變，「但這個世界接下來會比之前更顛簸，更需要溝通。」

童子賢今日出席2024第22屆遠見高峰會，參與「AI新世代 半導體新盛世」專題論壇，回應川普勝選對台積電及台灣半導體產業影響。

童子賢指出，昨天川普勝選消息一出來，自己有不少朋友對此覺得悲哀，自己回他們不要擔心，因為這世界並不完美，這種事也不是第一次發生。

童子賢回顧，2024年7月法國選舉結束，結果讓大家訝異，因為總統馬克宏主導的政黨沒有取得主導權，法國極右派興起。而後來德國選舉，又贏來驚奇，以東德共產主義為根基的新政黨票數比德國執政聯盟還高，而現在11月美國總統大選落幕，見證這個世界很多驚奇的改變。

童子賢指出，不是選舉結果改變全世界，而是這世界已改變，孤立主義、保護主義等重啟，先前一些人認為自歐元、歐盟成立後，世界一片美好的想像已徹底改變。

童子賢強調，台灣在半導體累積的功力不是一夜達成的，這是台灣多年來下苦功得來的，不會因為哪個人當選而改變，「但這個世界接下來會比之前更顛簸，更需要溝通。」台灣要持續加強自己的軟硬體實力，不要因為世界變得更顛簸就改變。