川普再入主白宮恐加稅免驚？廣達楊麒令這樣說

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經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
廣達副總經理暨雲達總經理楊麒令今日接受訪問回應美國大選議題與國際佈局。記者尹慧中攝影
廣達副總經理暨雲達總經理楊麒令今日接受訪問回應美國大選議題與國際佈局。記者尹慧中攝影

美國總統大選結果大致底定，美國總統當選人川普確定將入主白宮，由於川普選舉期間不斷拋出對台灣收保護費等議題引發各界關注，廣達（2382）副總經理暨雲達總經理楊麒令7日受訪提到，有時候選舉的政治語言為了吸引選民注意不用過度放大，選舉口號最怕是自己把相關語言放大，大家不要自己嚇自己，相信最後會回歸全盤考量與理性思考，而廣達本身在國際佈局相當完整，美國產能至2025年年底看來都滿載，公司會持續布局美國持續擴產來應對需求。

本報記者今日在新竹高鐵偶遇楊麒令，他下午將出席TSIA台灣半導體產業協會的會員大會，他在高鐵站短暫接受本報記者訪問時做上述表示。

他也說，公司的計劃實際跟本身需求為主，關稅等議題當然會有影響，但實際投資仍看公司訂單到哪裡與需求，至於選地點仍就近、看資源、客戶等，比如2018年公司是因應美中貿易戰最快速的廠商，也是新聞報導公司應變最快速的廠商，公司整個規畫目前包含台灣、大陸、泰國、美國2個廠、歐洲1個廠，整體應變問題不大，公司該有都有，問題不大，後續只是在評估要在哪裡擴充。

他提到，公司目前評估擴充以客戶需求為主，一直以來投資擴充是以美國為主，目前看來美國投資方向會持續下去，公司在東西岸都有設廠區，已有兩個廠區包含加州、田納西來應對不同客人需求，至於是否再新增據點，仍在考慮沒有細節，有時候集中發展仍較有利。若公司後續投資有新進展也都會公開公告。

半導體 川普 廣達 美國

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