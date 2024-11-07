川普再入主白宮恐加稅免驚？廣達楊麒令這樣說

美國總統大選結果大致底定，美國總統當選人川普確定將入主白宮，由於川普選舉期間不斷拋出對台灣收保護費等議題引發各界關注，廣達（2382）副總經理暨雲達總經理楊麒令7日受訪提到，有時候選舉的政治語言為了吸引選民注意不用過度放大，選舉口號最怕是自己把相關語言放大，大家不要自己嚇自己，相信最後會回歸全盤考量與理性思考，而廣達本身在國際佈局相當完整，美國產能至2025年年底看來都滿載，公司會持續布局美國持續擴產來應對需求。

本報記者今日在新竹高鐵偶遇楊麒令，他下午將出席TSIA台灣半導體產業協會的會員大會，他在高鐵站短暫接受本報記者訪問時做上述表示。

他也說，公司的計劃實際跟本身需求為主，關稅等議題當然會有影響，但實際投資仍看公司訂單到哪裡與需求，至於選地點仍就近、看資源、客戶等，比如2018年公司是因應美中貿易戰最快速的廠商，也是新聞報導公司應變最快速的廠商，公司整個規畫目前包含台灣、大陸、泰國、美國2個廠、歐洲1個廠，整體應變問題不大，公司該有都有，問題不大，後續只是在評估要在哪裡擴充。

他提到，公司目前評估擴充以客戶需求為主，一直以來投資擴充是以美國為主，目前看來美國投資方向會持續下去，公司在東西岸都有設廠區，已有兩個廠區包含加州、田納西來應對不同客人需求，至於是否再新增據點，仍在考慮沒有細節，有時候集中發展仍較有利。若公司後續投資有新進展也都會公開公告。