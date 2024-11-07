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川普勝選 台積電2奈米赴美設廠時機曝光：起碼1.4奈米已落地生產
川普勝選，台灣是否該擔心台積電2奈米製程被迫提前赴美設廠？經濟部長郭智輝今日表示，台積電才能決定這件事，半導體比較特別，會以客戶需求為導向，現在國內的法規是更先進的製程已經落地生產了，2奈米才可以出去。
郭智輝7日赴立院報告「我國當前經貿情勢分析及如何有效拓展國際經貿空間戰略規劃之相關政策作為，暨申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）進度說明、成員國立場分析與跨部會推動機制」並備詢。
立委楊瓊瓔、謝衣鳳都關切台積電的2奈米製程是否會被迫提早赴美設廠，謝衣鳳質詢，未來台灣半導體供應鏈是否整條都要帶到美國生產？台積電是否必須出走？
郭智輝回應，國內有相關的科技管制，舉例若2奈米要赴美設廠時，最起碼1.4奈米已要落地生產，但現在我們2奈米都還沒生產，所以2奈米現在是沒辦法去美國設廠的，「不是現在，那eventually（最終）一定會去。」
據了解，國內現在對半導體廠的管制，是依據「在大陸地區投資晶圓鑄造廠積體電路設計積體電路封裝積體電路測試與液晶顯示器面板廠關鍵技術審查及監督作業要點」，來管制半導體相關製程赴中，到中國投資晶圓廠的製程須落後廠商在台灣製程技術一個世代以上。
至於設廠在中國大陸以外的國家地區，例如美國，則無明文規定，只是投審會審查時會比照此原則，由關鍵技術小組審查，以2奈米製程為例，2奈米要在台灣量產3年之後才能赴美設廠生產。
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