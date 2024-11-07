快訊

逆風下注川普勝選！神秘人進帳近16億 精準預測原因曝光

台灣120萬名低薪族年齡呈M型化 「2行業」占大宗

行動電源帶出國不知違反航空公司「1規定」險被沒收 網噴：不是常識嗎？

微星科技攜手 uCup 循環杯 打造減塑無痕廠區

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星科技攜手uCup循環杯 打造減塑無痕廠區。微星／提供
微星科技攜手uCup循環杯 打造減塑無痕廠區。微星／提供

全球AI PC暨電競領導大廠微星科技（2377）響應淨零減碳，宣布與永續創新品牌uCup循環杯合作，攜手打造「減塑無痕」員工餐廳，共同推動環保永續的飲食文化。此舉旨在減少一次性塑膠、紙品使用，並推廣循環杯租借系統，為企業內部及外部餐廳創造更加綠色的用餐環境。

微星科技自2022年開始積極推動企業內部的綠色轉型，例如開會時不再提供杯水、瓶裝水而改用馬克杯，降低紙杯及礦泉水的使用數量，減少對環境造成之影響，此外販賣機及員工餐廳也不再販售瓶裝水，同時啟用環保餐具，並設置餐具清洗區，提供同仁方便清洗自備餐具，以幫助同仁養成環保習慣。

針對廠區內餐廳所產生的免洗杯垃圾問題，微星決定與uCup合作。根據統計，微星廠區內一年使用超過10萬個一次性飲料杯，造成高達1,500公斤的碳排放。因此，雙方攜手合作，導入uCup的循環杯平台，預計在未來一年內，微星將達成餐廳內100%不使用一次用飲料杯與塑膠用品，相當於一年種植128棵大樹，並以此為示範點吸引國內更多科技廠來改善廠內垃圾問題。

循環杯是一種為減少一次性飲料杯浪費，推動環保和永續發展而設計的系統。消費者使用可重複利用的杯子來盛裝飲料，並在使用後將杯子歸還至指定的回收點。微星內部機制則更為簡便，員工只要至廠內任一咖啡吧櫃台借用，飲用後稍用清水沖洗即可放歸還，即完成一趟永續之旅。

微星科技經營管理中心副總經理蔡維新表示：「我們希望透過這次合作，成為企業永續發展的領航者，不僅保護環境，還能讓員工更加重視綠色生活的重要性。」 uCup平台則提供便利的循環杯租借服務，使用者可透過平台輕鬆借還，讓環保不再是難事。

uCup 永續杯平台創辦人丁啟詔指出，此次合作不僅在微星內部推行，未來更計畫將此模式推廣至全台多家餐廳與企業食堂，帶動更多企業加入無塑生活的行列，目標在2025年吸引至少10間科技公司參與，實現更大範圍的社會影響力。

微星與uCup的聯手，代表著科技與永續創新相輔相成的全新里程碑，象徵著企業在環境保護方面的積極作為，並為未來的綠色餐廳樹立典範。

微星 環保 餐具

延伸閱讀

河道垃圾9成塑膠 知名飲料品牌都上榜 環團籲大廠減塑

影／新竹遠東紡織廠突起火 濃煙順風飄南向竹北「快關窗」

巨型媽祖遶境林園工業區 綠色和平籲政府檢討四輕擴建

微星20年堅信「唯有了解才能做出好產品」 打造筆電王朝

相關新聞

「川普2.0」台積電2奈米被迫提前赴美？郭智輝：現在還不行

川普當選第47任美國總統，學界擔心，強調「美國製造」的川普，會要求台積電2奈米製程提前赴美設廠。經濟部長郭智輝今日表示，...

電價調漲效應現！半導體業毛利遇壓 北美廠比台灣便宜

電價連漲對電子業帶來衝擊，半導體影響高於下游電子組裝業。「能源成本占我們整體成本中第二大項」環球晶（6488）董事長徐秀...

副總統：資安挑戰非單一國家可解決 需全球合作應對

APCERT 2024會員年會暨國際資安研討會今天登場，副總統蕭美琴今天表示，資安挑戰非任何單一國家能單獨解決，唯有透過...

川普當選衝擊台美經貿 經長郭智輝：我們不是等著接招

美國共和黨總統候選人、前總統川普宣布勝選，重掌白宮。經濟部長郭智輝7日表示，恭喜川普先生當選美國新一任總統，關於他以後在...

建碁第3季EPS達1.25元 創22年新高

宏碁（2353）集團旗下子公司建碁（3046）通過2024年第3季財務報告，單季營收為22.59億元，較去年同期成長35...

AI 變現要靠實際應用 大語言分眾化、邊緣運算是台灣的機會

邊緣設備的AI應用是今年PC、手機主要賣點，除AI PC可望是明年換機趨勢，Google、三星近兩年都主打AI手機，蘋果iPhone 16今年也導入AI功能。AI變現要靠實際應用，Google前台灣董事總經理簡立峰直言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。