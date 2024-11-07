微星科技攜手 uCup 循環杯 打造減塑無痕廠區

全球AI PC暨電競領導大廠微星科技（2377）響應淨零減碳，宣布與永續創新品牌uCup循環杯合作，攜手打造「減塑無痕」員工餐廳，共同推動環保永續的飲食文化。此舉旨在減少一次性塑膠、紙品使用，並推廣循環杯租借系統，為企業內部及外部餐廳創造更加綠色的用餐環境。

微星科技自2022年開始積極推動企業內部的綠色轉型，例如開會時不再提供杯水、瓶裝水而改用馬克杯，降低紙杯及礦泉水的使用數量，減少對環境造成之影響，此外販賣機及員工餐廳也不再販售瓶裝水，同時啟用環保餐具，並設置餐具清洗區，提供同仁方便清洗自備餐具，以幫助同仁養成環保習慣。

針對廠區內餐廳所產生的免洗杯垃圾問題，微星決定與uCup合作。根據統計，微星廠區內一年使用超過10萬個一次性飲料杯，造成高達1,500公斤的碳排放。因此，雙方攜手合作，導入uCup的循環杯平台，預計在未來一年內，微星將達成餐廳內100%不使用一次用飲料杯與塑膠用品，相當於一年種植128棵大樹，並以此為示範點吸引國內更多科技廠來改善廠內垃圾問題。

循環杯是一種為減少一次性飲料杯浪費，推動環保和永續發展而設計的系統。消費者使用可重複利用的杯子來盛裝飲料，並在使用後將杯子歸還至指定的回收點。微星內部機制則更為簡便，員工只要至廠內任一咖啡吧櫃台借用，飲用後稍用清水沖洗即可放歸還，即完成一趟永續之旅。

微星科技經營管理中心副總經理蔡維新表示：「我們希望透過這次合作，成為企業永續發展的領航者，不僅保護環境，還能讓員工更加重視綠色生活的重要性。」 uCup平台則提供便利的循環杯租借服務，使用者可透過平台輕鬆借還，讓環保不再是難事。

uCup 永續杯平台創辦人丁啟詔指出，此次合作不僅在微星內部推行，未來更計畫將此模式推廣至全台多家餐廳與企業食堂，帶動更多企業加入無塑生活的行列，目標在2025年吸引至少10間科技公司參與，實現更大範圍的社會影響力。

微星與uCup的聯手，代表著科技與永續創新相輔相成的全新里程碑，象徵著企業在環境保護方面的積極作為，並為未來的綠色餐廳樹立典範。