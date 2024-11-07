副總統：資安挑戰非單一國家可解決 需全球合作應對
APCERT 2024會員年會暨國際資安研討會今天登場，副總統蕭美琴今天表示，資安挑戰非任何單一國家能單獨解決，唯有透過全球合作、分享情資和技術協作，才能有效應對挑戰。
由亞太區電腦事件協調組織（APCERT）跟國家資通安全研究院營運的台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）主辦，全球最大資安應變國際組織FIRST共同辦理「APCERT 2024會員年會暨國際資安研討會」，邀多國專家共同探討全球資安威脅趨勢、AI新興科技應用對資安的挑戰與機會等議題，包括蕭美琴、數發部政務次長闕河鳴、資安院院長何全德都親自出席。
蕭副總統致詞時表示，今年會議對台灣意義重大，不僅是疫情以來首屆實體舉行的APCERT年會，也是2014年以來，台灣時隔10年再次成為活動主辦方，也特別感謝FIRST協助擴大國際影響力。
蕭副總統指出，近期受邀參加許多資安活動，包括黑客松、台灣駭客年會等，女性參與度通常相對較低。感謝FIRST特別支持亞太地區的女性資安專家參與這次會議，鼓勵更多女性參與資安活動。
她表示，為了把台灣打造為產業強國，政府積極採取措施，為產業提供資源，以開發安全的解決方案與產品。台灣也密切關注最新趨勢與技術，把資安能量引入半導體產業、國防產業，以及其他服務業和中小企業等領域，加強整體產業韌性。
蕭副總統指出，賴總統成立「全社會防衛韌性委員會」，涵蓋民間與各領域專家，共同加強台灣在關鍵基礎設施、電信、交通與金融的安全，確保不僅是政府單位，而是社會中全體利害關係人都能參與其中。
她表示，今天活動有來自美國、日本、韓國和立陶宛等國的演講者，大家互相分享研究成果和專業知識。台灣也會展示自身在全球資安網路中的貢獻和專業度，這些都源自公私合作夥伴關係。
蕭副總統指出，今年年會主題為團結的力量，各國所面臨的資安挑戰不是任何單一國家能解決的議題。隨著全球數位化快速發展，資安威脅也愈加多樣且複雜，唯有透過全球合作、分享情資和技術協作，才能有效應對資安這項重大挑戰。
蕭副總統指出，台灣把資安視為國家安全的重要組成，也是政府服務持續性和經濟活動的基礎。相信透過活動可以進一步加強亞太地區跟全球資安機構的合作，推動資安技術創新，提升集體防護能力。
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