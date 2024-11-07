川普當選衝擊台美經貿 經長郭智輝：我們不是等著接招

美國共和黨總統候選人、前總統川普宣布勝選，重掌白宮。經濟部長郭智輝7日表示，恭喜川普先生當選美國新一任總統，關於他以後在經濟等各方面政策，經濟部將有不同的因應模式，請國人放心。「經濟部不是等著接招，我們對所有情況的變異，隨時掌握」。

針對川普2.0時代的台美經貿關係，郭智輝也強調，經濟部會朝台、美雙贏方向努力。

立法院經濟委員會今邀請經濟部長郭智輝針對「我國當前經貿情勢分析及如何有效拓展國際經貿空間戰略規劃之相關政策作為，暨申請加入CPTPP進度說明、成員國立場分析與跨部會推動機制」議題進行報告，並備質詢，朝野立委邱議瑩、林岱樺、楊瓊瓔、張啔楷均關心川普當選台灣面臨的經濟影響和經貿情勢的改變，是否有所掌握，並要求經濟部在一個月內提出川普當選將對台灣哪些產業造成衝擊，以及經濟部的因應策略。

郭智輝表示，川普是對全世界的國家都增加10％關稅，這部分對台灣影響應該不會非常劇烈，但是對在中國大陸的台商影響會比較大，因為川普規劃將對中國大陸加徵60％關稅，這對在中國大陸生產的台商影響會比較大。

郭智輝還提到，川普當選也有可能讓在中國大陸的台商加速回流台灣，他在上任後沒多久就推動境外關內，準備把供應鏈帶到海外，這也是因應方式之一。

此外，針對財經智庫示警川普當選後可能會要求台積電的2奈米製程提前赴美，台積電、聯發科等高科技產業恐被川普架著脖子，美國將掏空台灣。對此，郭智輝表示，台灣也有一些技術保護法，且根據現行中華民國法律規定，2奈米製程目前是無法到國外生產，「關鍵技術」一定會先留在台灣。

郭智輝還提到，台積電赴美投資，是從川普時代即開始，美國政府對台積電的重視和支持應不會改變，目前美國給予台積電的補助，是有法律規定，應不是那麼簡單可以改變，況且晶片法案受惠廠商也包括美商英特爾在內。

郭智輝並強調，所有生產、銷售行為，都是根據市場需求，當然政治是會影響整個市場變異，但仍會趨於市場需求。