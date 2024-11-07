中美晶10月營收年月雙增 環球晶創今年新高

中美晶和子公司環球晶公布10月營收，中美晶10月營收新台幣69.77億元，月增8.91%，年增10.69%，為今年次高水準；環球晶10月營收57.34億元，創下今年來新高。

半導體矽晶圓廠環球晶在人工智慧（AI）和先進製程需求強勁推升，減緩車用和工控需求趨緩影響，10月營收攀升至57.34億元，創今年新高，月增11.3%，年增12.73%。

環球晶先前預估，第4季營收可望延續逐季攀升趨勢，2025年營收表現應可優於今年水準；人工智慧和先進製程是成長主要動能。

中美晶在半導體和再生能源業務成長帶動下，10月營收達69.77億元，為今年次高水準，僅次於3月的70.87億元，月增8.91%，年增10.69%。環球晶營運成長將有助於中美晶業績表現。