建碁第3季EPS達1.25元 創22年新高

宏碁（2353）集團旗下子公司建碁（3046）通過2024年第3季財務報告，單季營收為22.59億元，較去年同期成長35%、較上季成長17%；稅後淨利0.96億元，單季EPS為1.25元，為2002年第1季以來新高。前三季累積營收為57.72億元，稅後淨利2.50億元，累積EPS為3.24元。

建碁提供跨領域、完整的工業應用產品線，包括無風扇、寬溫、寬壓、高算力等各類型工業電腦（IPC）的控制主機，推動全球客戶導入邊緣運算的數位化應用。

此外，建碁亦在智慧交通領域累積豐富經驗，產品應用於全球多地大型機場、戶外公車站牌及軌道系統；在智慧零售領域持續深耕，應用場域包含大型量販商場及知名連鎖速食店等；並於健康及休閒娛樂事業、智慧自動化工廠等，提供多樣化應用解決方案。

未來，建碁將持續以高品質、高穩定性的工業控制主機和整合式遠端服務的多元業務佈局，促進產業創新並拓展邊緣運算新商機，服務全球客戶。