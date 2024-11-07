創控科技前三季 EPS 0.6元 半導體製程 AMC 需求成長

創控科技（6909）於7日公告2024年前三季營運成果暨10月營收。前三季營收3.08億元，年增14.41％；毛利率增至62％；帶動營業利益成長36.12％至2,590萬元；因去年同期業外匯兌收益墊高基期，前三季稅後淨利3,592萬元，較去年同期減少12.07％，每股稅後純益（EPS）0.6元。

創控科技提到，累計7-9月營收達1.57億元，不僅高於累計1-6月營收1.51億元，更較去年同期成長15.62％。營收規模拉升，拉高前三季毛利率至62％，也一舉扭轉上半年營業損失表現。

創控科技提到，受到颱風影響出貨排程，10月營收3,549萬元，較去年同期減少12.38％；累計1-10月營收3.44億元，年增10.91％。

創控科技提到，設備屬於收到訂單時進行成品生產，同步產生相關成本與費用，營收則直至出貨到客戶端並完成驗收後認列。因應接單及產品開發，上半年銷售及研發費用增加，毛利率為58％，致使營業損失1,306萬元。不過，隨著客戶驗收認列營收，累計7-9月營收達1.57億元，不僅高於累計1-6月營收1.51億元，更較去年同期成長15.62％。營收規模拉升，拉高前三季毛利率至62%，相較上半年毛利率大幅提升，前三季營業利益2,590萬元，也一舉扭轉上半年營業損失表現。

公司表示，半導體製程控管AMC解決方案需求穩定增長，尤其先進製程對於生產環境之潔淨度要求更為嚴格，創控持續研發新的產品應用，完整公司產品線，除了協助客戶解決更多痛點，滿足客戶在廠務端及製程設備微環境的AMC監控解決方案外，更能持續優化公司的產品組合，追求營運規模及獲利穩定成長。

受到颱風影響出貨排程，10月營收3,549萬元，較去年同期減少12.38％；累計1-10月營收3.44億元，年增10.91％。創控客戶涵蓋台、美、日等國際大廠，接連的颱風假影響部份原訂的出貨、裝機排程、驗收時程；公司表示，受到影響的部分將積極規劃在年底前追上應有時程。