「川普2.0」台積電2奈米被迫提前赴美？郭智輝：現在還不行

川普當選第47任美國總統，學界擔心，強調「美國製造」的川普，會要求台積電2奈米製程提前赴美設廠。經濟部長郭智輝今日表示，台灣有技術保護法的規定，現在2奈米能否去國外生產？答案是目前是還不行。

立法院經濟委員會7日邀請國發會、經濟部、農業部、經貿談判辦公室、外交部、陸委會就「我國當前經貿情勢分析及如何有效拓展國際經貿空間戰略規劃之相關政策作為，暨申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）進度說明、成員國立場分析與跨部會推動機制」提出報告並備詢。郭智輝會前受訪時，回應台積電2奈米製程是否會被迫提前赴美設廠。

針對學界認為「川普2.0」可能會要求台積電將最新的先進製程搬過去，擔心台灣會被掏空。郭智輝表示，這是值得研究的命題，台灣有技術保護法，現在2奈米能否到國外去生產，「根據中華民國的法令，我想目前還不行」。

川普上任後，何時執行提高關稅政見，與美國有貿易往來的國家，都很關注。郭智輝表示，川普是說會對全世界國家都漲10%，不只台灣，因此對台灣應該影響不會非常劇烈，但是對於中國的台商，可能會影響比較大，因為川普說要對中國課徵60%的關稅，所以台商在中國生產外銷到美國，就會被課60%的關稅，所以對在中國的台商影響會比較大。

川普及其所屬共和黨都喊廢晶片法，郭智輝說，晶片法案受惠對象也不是只有台積電一家，Intel，TEI，美國的Samsung也都是受惠者，這是法律規定的事，不是很簡單就能改變。

台灣科技大廠台積電、聯發科等公司是否會被川普架著脖子逼就範？郭智輝說，生產銷售等行為都是根據市場需求，政治雖然會影響市場變異，但還是會趨於市場的需求。