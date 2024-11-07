快訊

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

京華城案檢廉二度約談陳佩琪 今早進廉政署接受訊問

凌晨聽見「砰！」一聲…高雄大樓火警釀五口之家3死2傷 起火畫面曝

「川普2.0」台積電2奈米被迫提前赴美？郭智輝：現在還不行

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝回應川普2.0對台灣科技產業的影響。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝回應川普2.0對台灣科技產業的影響。圖／本報系資料照片

川普當選第47任美國總統，學界擔心，強調「美國製造」的川普，會要求台積電2奈米製程提前赴美設廠。經濟部郭智輝今日表示，台灣有技術保護法的規定，現在2奈米能否去國外生產？答案是目前是還不行。

立法院經濟委員會7日邀請國發會、經濟部、農業部、經貿談判辦公室、外交部、陸委會就「我國當前經貿情勢分析及如何有效拓展國際經貿空間戰略規劃之相關政策作為，暨申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）進度說明、成員國立場分析與跨部會推動機制」提出報告並備詢。郭智輝會前受訪時，回應台積電2奈米製程是否會被迫提前赴美設廠。

針對學界認為「川普2.0」可能會要求台積電將最新的先進製程搬過去，擔心台灣會被掏空。郭智輝表示，這是值得研究的命題，台灣有技術保護法，現在2奈米能否到國外去生產，「根據中華民國的法令，我想目前還不行」。

川普上任後，何時執行提高關稅政見，與美國有貿易往來的國家，都很關注。郭智輝表示，川普是說會對全世界國家都漲10%，不只台灣，因此對台灣應該影響不會非常劇烈，但是對於中國的台商，可能會影響比較大，因為川普說要對中國課徵60%的關稅，所以台商在中國生產外銷到美國，就會被課60%的關稅，所以對在中國的台商影響會比較大。

川普及其所屬共和黨都喊廢晶片法，郭智輝說，晶片法案受惠對象也不是只有台積電一家，Intel，TEI，美國的Samsung也都是受惠者，這是法律規定的事，不是很簡單就能改變。

台灣科技大廠台積電、聯發科等公司是否會被川普架著脖子逼就範？郭智輝說，生產銷售等行為都是根據市場需求，政治雖然會影響市場變異，但還是會趨於市場的需求。

台積電 川普 經濟部 美國 郭智輝

延伸閱讀

川普跟鴻海（2317）有這樣的過去！威斯康辛州2018年投資案跳票…恐會是利空？

圖表看時事／7搖擺州全拿下！川普壓倒性勝利 圖解美總統大選與國會選舉結果

國發會：川普「保護費說」是選舉語言

【重磅快評】不怕被解讀逼宮 曾文生吐槽郭智輝為那樁？

相關新聞

「川普2.0」台積電2奈米被迫提前赴美？郭智輝：現在還不行

川普當選第47任美國總統，學界擔心，強調「美國製造」的川普，會要求台積電2奈米製程提前赴美設廠。經濟部長郭智輝今日表示，...

電價調漲效應現！半導體業毛利遇壓 北美廠比台灣便宜

電價連漲對電子業帶來衝擊，半導體影響高於下游電子組裝業。「能源成本占我們整體成本中第二大項」環球晶（6488）董事長徐秀...

川普2.0時代…推演台積電四情境 被加稅機率高

川普二度入主白宮，開啟「川普2.0」時代，他先前揚言台積電奪走美國全數晶片事業，因此要收「保護費」，使得台積電發展承壓。...

建碁第3季EPS達1.25元 創22年新高

宏碁（2353）集團旗下子公司建碁（3046）通過2024年第3季財務報告，單季營收為22.59億元，較去年同期成長35...

AI 變現要靠實際應用 大語言分眾化、邊緣運算是台灣的機會

邊緣設備的AI應用是今年PC、手機主要賣點，除AI PC可望是明年換機趨勢，Google、三星近兩年都主打AI手機，蘋果iPhone 16今年也導入AI功能。AI變現要靠實際應用，Google前台灣董事總經理簡立峰直言...

創控科技前三季 EPS 0.6元 半導體製程 AMC 需求成長

創控科技（6909）於7日公告2024年前三季營運成果暨10月營收。前三季營收3.08億元，年增14.41％；毛利率增至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。