廣達楊麒令TSIA 年會將登台 外界關注 AI 最新市況、展望
代工大廠廣達（2382）旗下伺服器「小金雞」雲達（QCT）近年憑藉自身強大的技術實力，成功搭上這波由AI人工智慧引發的科技巨浪。而雲達總經理楊麒令也被外界視為整個團隊背後最大功臣，而他7日也接受台灣半導體產業協會(TSIA)的邀請，親自到新竹參加TSIA年會，並登上「推進AI加速計算：半導體與IC設計創新的角色」論壇的舞台，分享業內經驗。外界也持續關注他對AI的最新展望。
據悉，雲達（QCT）作為廣達旗下專門負責打造「全球資料中心解決方案」的主要供應商，本身就擅於打造超大規模雲端資料中心的硬體設備，並能有效的整合多種業界主流基礎設施之軟體，以豐富經驗協助客戶解決下一代資料中心於設計及營運上的挑戰，同時為市場上的雲端服務營運商、電信營運商以及企業用戶，建構出專屬的「公有雲、混合雲與私有雲」。
根據雲達官網資料顯示，公司為廣達集團（Quanta Computer Inc.）的全資子公司，團隊旗下握有多條完整的產品線，包括：「超融合以及軟體定義資料中心解決方案、伺服器、儲存設備、交換機及整合式機櫃」等。而雲達擁有完整及領先業界的資料中心產品線，從產品研發、製造、整合、優化、出貨到售後服務，為客戶提供最全面的一站式服務。
事實上，楊麒令去年5月台北國際電腦展期間，陪同廣達副董事長梁次震一起現身會場，並以集團代表的身分，與輝達執行長黃仁勳並肩宣布推出「首款大規模AI伺服器MGX1」，自此產業界及市場也才正式迎來了這波龐大的「AI巨浪」，而當時楊麒令也鐵口直斷的預告這一年以來的AI盛況。隨著他今日即將現身TSIA年會的舞台，也吸引各界的目光關注。
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