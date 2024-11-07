電價調漲效應現！半導體業毛利遇壓 北美廠比台灣便宜

電價連漲對電子業帶來衝擊，半導體影響高於下游電子組裝業。「能源成本占我們整體成本中第二大項」環球晶（6488）董事長徐秀蘭本周指出，美國廠電費僅台灣3分之1，台積電也指出台灣廠電價是全球工廠最高；佳世達董事長陳其宏表示電絕對是選擇在哪擴廠的考量，集團會善用太陽能發電，今年越南製造比將拉高至5成。

電子大廠陸續公布第3季財報並發布產業觀點，半導體業工廠24小時運轉，用電量本即為大戶，台電今年二度調漲工業用電，業界財報最有感，台積電董事長魏哲家即在法說會指出，台灣電價將成為有晶圓廠區域最高的地方，電價上漲及通膨將影響1個百分點毛利率，環球晶第3季毛利率不如預期，也坦言能源成本是影響關鍵原因之一。

魏哲家法說會指出，10月台灣電費上漲14%，而更早在2022年調升15％，2023年調升17%，2024年則將增加25%。台積電第3季毛利率57.8%優於預期，公司指受惠於產能利用率拉高，本季還預期會朝58%邁進，但魏哲家也指出，電價上漲及5奈米至3奈米轉換成本兩因素，將抵銷毛利率上升力道。

環球晶為台積電等晶圓代工廠的更上游晶圓供應商，第3季毛利率30%低於市場預期，徐秀蘭在本周法說會明確指出，原因有4個，第一是各國電費上升，二是折舊成本提升（多國多廠投資），三是碳化矽價格下跌，第四是產品組合變化，營收低也讓毛利率下降。

徐秀蘭指出，環球晶的能源成本是整體生產成本中第二大項，占總成本8～9％，美國德州廠的單位電力成本概算只有台灣電費3分之1，換言之，若能源成本低且匯率有利，在不計各廠攤提折舊（每座廠設廠時間不一，亞洲工廠設廠久，折舊成本低，北美折舊成本高）下，其實美國工廠的毛利率會比亞洲工廠還略高。

台電在10月再度調升工業用電電價，並預告2026年收碳費，徐秀蘭表示，每噸碳費若300元，影響台灣生產程本，以合併報表角度預估影響毛利率0.5~0.7個百分點。

北美設廠減少運費及就近客戶

徐秀蘭補充，在北美設廠（德州及密蘇里州）還能貼近客戶，另一個優勢即運輸成本比從亞洲一路運送至美國便宜得多，他舉例，以300毫米晶圓（12吋晶圓）為例，一片晶圓從日本廠運到歐洲要300日圓，11月運費調升至550日圓，幾乎快翻倍，若運到美國，費用更高於550日圓，但若從德州的晶圓廠運送則將帶來極大幫助。環球晶德州廠將於2024年底完工，2025年首季季末量產。

台積電第一座北美晶圓廠預計2025年首季量產，也預告第二第三座將隨客戶需要，在2028及2030年底量產，由於台積電十分重視營運成本，公司也強調會透過AI等工具改善生產力，每提升1%生產力幾乎等於獲利10億美元。

由於電費上漲，減碳帶動綠電需求，環球晶表示會致力於節約及儲備電力，投資再生能源，減少各地環境影響及財務壓力。

電子組裝業台灣占比低，電價衝擊相對輕微

受美中貿易戰影響，電子組裝大廠近5年陸續回流在台設工廠，但因非24小時運轉，用電量相對比半導體業低。

佳世達在桃園有組裝基地，但最大生產基地過去在蘇州，2025年越南廠產能占比將拉高至5成，成最大廠，台灣製造占比僅10%內。台灣廠因集團子公司訂單集中製造，桃園組裝廠現已幾乎滿載，陳其宏指出，集團工廠早已運用太陽能發電削峰填谷，加上是組裝廠，用電其實在電子業算低，電價上漲對佳世達幾乎沒有影響。

陳其宏表示，桃園旁還有一塊地，要蓋隨時可以擴廠，未來電力條件絕對是集團選擇在哪處擴廠的重要考量。對於電價上漲，他表示只要大家都在台灣製造處於同一個成本競爭，就不擔心，至於政府要如何爭取更多投資者願意留在台灣製造，將是政府的任務。

工業電腦大廠研華位於林口的工廠產能居全球第二大，僅次於昆山。研華表示，製造成本中材料成本高達9成，稼動率及管銷成本（人力/水電費等）占比不到1成，近年透過提高生產效率降低人力比降低人力需求，費用影響數算是相當小。

研華積極全球在地化，除昆山廠之外，在美國加州、馬來西亞檳城、日本、台灣林口跟日本都有工廠，以SMT生產線來說中國大陸仍是最大（有11條），台灣林口（8條）次之，但組裝則更分散，超過10幾個國家有組裝能力，北美是南加州是相對大的據點，除製造，研華研發也正全球化，台灣研發占整體研發成本低於10%。