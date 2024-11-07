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TSIA 年會登場 科技巨頭齊聚、大談AI、半導體 外界關注川普勝選對策

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
台積電。記者吳康瑋／攝影
台積電。記者吳康瑋／攝影

台灣半導體產業協會（TSIA）7日將在新竹召開一年一度的「TSIA年會」，現場除了由理事長台積電（2330）侯永清資深副總經理親自主持，還邀集多位科技產業大咖齊聚，眾人也將以產業界重點關注的「AI」、「半導體」與「IC設計」三大議題，面對面交流及討論。據悉，包括台灣微軟首席技術長花凱龍、聯發創新基地總負責人許大山、Arm北美業務副總曾志光、廣達（2382）旗下雲達總經理楊麒令等人都將到場。

台灣半導體產業協會表示，由於全球市場局勢不斷在變化，台廠如何在瞬息萬變的國際環境中爭取競爭優勢已成「致勝關鍵」，而團隊為讓台廠們能夠跟上各項技術的發展速度、增進產業的整體競爭力，特地將今年TSIA年會的主題定為「台灣半導體產業的競爭力、挑戰和機會」，希望能各位業界夥伴能藉此機會面對面交流，同時為在地市場找出更多的商機。

近年隨著「AI人工智慧巨浪」的出現，市場也發生不少的變化，而TSIA常務理事聯發科（2454）也提議規劃以「推進AI加速計算：半導體與IC設計創新的角色」為題，邀集多位AI領域大咖到場，向眾人分享他們的寶貴經驗和見解。受邀名單中，最引人注目的非台積電及廣達子公司雲達（QCT）莫屬；其中，台積電派出資深副總侯永清及資深處長袁立本出席，而雲達則由廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令親自出馬，引起市場關注。

此外，美國總統選舉結果已於6日凌晨正式揭曉，最終由代表共和黨代表前總統川普成功勝出、時隔四年再度重返白宮。而即將就任成為第47任美國總統的川普，在獲選的同時也祭出一系列「美國優先」的新政策，不禁令外界回想起，他先前曾提及「台廠奪走了美國全數晶片事業」等言論，如今他才剛當選，就放出多項強硬措施，也牽動業界及投資人的情緒。而市場也關注今日參加年會的各位大咖，對美國大選結果釋出的最新看法。

台積電。記者吳康瑋／攝影
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廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
台積電。記者吳康瑋／攝影
台積電。記者吳康瑋／攝影
台積電。記者吳康瑋／攝影
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廣達。記者吳康瑋攝影
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半導體 台積電 川普 廣達 美國大選

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