AI貨幣化可見 定期定額投資科技股乘上長期順風

時序邁入美股財報季，科技巨頭財報普遍優於預期，並在AI上維持高資本支出，儘管投資人可能擔憂AI變現能力，但Alphabet稱AI產品已被數十億Google用戶使用，Meta提及目前有近100萬名廣告商使用AI廣告工具，蘋果暗示包含Apple Intelligence的iOS 18.1推出後三天採用率是iOS 17.1的兩倍，微軟更直呼AI業務可能成為該公司史上最快達到100億美元里程碑的業務，目前看來，市場對AI的接受度正在愈高，也讓AI持續吹著順風，若投資人欲乘上AI順風，定期定額長期投資科技股票型基金將是一個不錯的選項。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，許多投資人尚未完全理解即將到來的AI模型改進，也沒有預見到一旦這些改進被採用，將會如何在未來幾年實現創新與成長，並提高全球經濟效率，事實上，AI貨幣化正在發生，我們確實看到了與AI相關的營收，企業們在財報會議上報告AI業績數字，這可從逐字稿(transcript)中找到蛛絲馬跡，用詞如營收翻倍等，而包含ServiceNow、微軟、GitLab、Canva、Adobe等許多公司都將因AI而擁有很大的發展機會，蘋果亦是如此，現有生態系將表現良好並變得更有效率，所以我們認為科技業的獲利能力完全被誤解了。

近期AI的發展愈來愈快，OpenAI日前發布了「草莓(Strawberry)」模型，是首款具推論能力的大型語言模型，Anthropic的「電腦使用(Computer Use)」新功能則讓AI能像人類一樣操控電腦，自動執行多步驟任務，Adobe則推出AI影片模型「Firefly Video Model」，宣告加入AI工具大戰並對標OpenAI的Sora模型，如此看來，AI軍備競賽持續愈演愈烈，根據Statista Market Insights的預估(2024.3)，整體AI市場規模將從2024年的1840億美元大幅成長至2030年的8268億美元，複合年增長率(CAGR)達28.46%。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦於「數位轉型」主題，特別是在AI、雲端運算，基金經理人強納森‧柯堤斯本身是軟體工程師出身，深諳科技領域投資的「眉眉角角」，此外，整個基金團隊坐落於美國新創重鎮「矽谷」，因距離Nvidia、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta等科技巨頭總部非常近，加上當地還有許多中小型新創公司與創投公司，讓團隊能快速掌握最新科技脈動，並抓住創新投資先機。

富蘭克林證券投顧表示，隨聯準會開啟降息週期，宏觀環境將更有利於科技領域，不過在美國總統大選前夕，投資人保持謹慎，但長遠來看，無論哪個政黨執政，科技股都將維持長多趨勢，畢竟沒有哪一個政黨會強力限制科技發展，而為參與科技長期發展，定期定額投資將是一個良好選擇，根據統計，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.30%，上漲機率超過八成，投資人不需花費巨大心力研究科技脈動便能享有不錯的投資成果，另投資人也可藉由美國穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資科技基金來打造攻守兼備的投資組合。