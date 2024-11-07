保護費說 經長：對台積影響不大

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統當選人川普選前曾說，台積電奪走美國百分之一百的晶片事業，要向台灣收保護費，經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清等財經官員與產業專家昨都表達，「保護費」是選舉之間提出，對台灣、台積電影響不大。

不過，川普當選後，美國道瓊指數開盤大漲超過一千三百點，但台積電ＡＤＲ卻一度下挫逾百分之三，反映市場對川普力推美國優先經貿政策的看好或擔憂。

外交部政務次長吳志中昨天表示，台灣的自由民主一定是美國等民主國家的重大利益，每掉一個民主國家，都是民主陣營的損失，台灣如果失掉護國神山與半導體，美國利益一定也遭到重大損失。

劉鏡清認為，保護費是選舉語言，要實質實施比較困難，川普是生意人，若收保護費影響到的是蘋果、英特爾等大廠，會讓產品價格上漲，衝擊自己的民意，台積電在美國有三個廠，對美國安定已存在。而川普先前所說，要對陸企要開徵百分之六十的稅、逐年減少對大陸商品進口，擴大對華為禁令，對台商來說都是好機會。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨直言，「免驚啦！那是川普的選舉語言，從實務上，美國要對台積電或台灣晶片課徵關稅，實務上根本課不到台積電，是個假議題！」

郭智輝表示，台美經濟是互補的，台灣晶片製造供應鏈非常強，美國設計是強項，而台積電在先進製程是「一個人的武林」，市場需求大，是無法限制的。

大陸半導體產業專家、半導體研究公司芯謀研究首席分析師顧文軍認為，川普可能對大陸半導體採無差別全面制裁，未來變數主要則取決於美國盟友的配合度。