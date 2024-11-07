聽新聞
0:00 / 0:00
保護費說 經長：對台積影響不大
‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據
美國總統當選人川普選前曾說，台積電奪走美國百分之一百的晶片事業，要向台灣收保護費，經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清等財經官員與產業專家昨都表達，「保護費」是選舉之間提出，對台灣、台積電影響不大。
不過，川普當選後，美國道瓊指數開盤大漲超過一千三百點，但台積電ＡＤＲ卻一度下挫逾百分之三，反映市場對川普力推美國優先經貿政策的看好或擔憂。
外交部政務次長吳志中昨天表示，台灣的自由民主一定是美國等民主國家的重大利益，每掉一個民主國家，都是民主陣營的損失，台灣如果失掉護國神山與半導體，美國利益一定也遭到重大損失。
劉鏡清認為，保護費是選舉語言，要實質實施比較困難，川普是生意人，若收保護費影響到的是蘋果、英特爾等大廠，會讓產品價格上漲，衝擊自己的民意，台積電在美國有三個廠，對美國安定已存在。而川普先前所說，要對陸企要開徵百分之六十的稅、逐年減少對大陸商品進口，擴大對華為禁令，對台商來說都是好機會。
工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨直言，「免驚啦！那是川普的選舉語言，從實務上，美國要對台積電或台灣晶片課徵關稅，實務上根本課不到台積電，是個假議題！」
郭智輝表示，台美經濟是互補的，台灣晶片製造供應鏈非常強，美國設計是強項，而台積電在先進製程是「一個人的武林」，市場需求大，是無法限制的。
大陸半導體產業專家、半導體研究公司芯謀研究首席分析師顧文軍認為，川普可能對大陸半導體採無差別全面制裁，未來變數主要則取決於美國盟友的配合度。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【雙11特價】OTT串流平台優惠 MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
📢 你的iPhone正在追蹤你！3步驟甩開APP竊聽 不被掌握行蹤
📢 【雙11特價】手機殼省千元！CASETiFY三件7折、犀牛盾6折起、普格爾買1送1
📢 【雙11特價】Apple認證機特賣來了 這款砍6萬、iPhone和手錶便宜萬元
📢 要買先等等！M2 iPad Air被酸螢幕永遠60Hz 明年大升級不再當「閹割版」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言