川普2.0時代…推演台積電四情境 被加稅機率高

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川普二度入主白宮，開啟「川普2.0」時代，他先前揚言台積電奪走美國全數晶片事業，因此要收「保護費」，使得台積電發展承壓。業界推演台積電在「川普2.0」時代可能面臨的四個情境，預料被加稅的機率高，也讓全球半導體業加速朝台積電創辦人張忠謀預言「全球化已死」方向前進。

另一方面，川普上任後，其「美國優先」的理念也可能讓當下營運低迷的英特爾「敗部復活」，可能加大補貼英特爾並協助找其他美企或大型資金奧援，如透過超微、邁威爾等大廠收購英特爾一些部門，為其引進更多金援活水。

業界推演「川普2.0」台積面臨四個情境

台積電普通股昨（6）日未受川普競選前「收保護費」言論影響，終場漲10元、收1,060元，惟外資腳底抹油，賣超7,740張，自營商也先退場觀望，賣超1,327張，僅投信力挺，買超610張。台積電ADR周三早盤在美股普遍展開川普勝選行情勁揚之際，逆勢跌3%。

業界推演「川普2.0」時代，台積電可能發展的四個情境為：一、加稅並取消補貼，這是對台積電最不利的狀況。二、加稅，有條件維持補貼（例如要求擴大投資美國、先進製程加速落地美國）。三、不加稅、取消補貼。四、維持現狀，也就是補貼不變，也不加稅，對台積電最有利。

業界評估，「美國優先」是川普競選的基本核心理念，他二度入主白宮後，基本上對台積電的態度不太可能維持現狀，否則難以和支持者交代，因此上述第四個狀況發生機率最低。

目前評估，川普應該會在加稅和調整晶片法案補貼中擇一或採並行方式「對付」台積電。

目前看來，第二個情境機率相對大，台積電可以透過對客戶加價方式因應加稅，但若未來川普政府要求台積電以加大美國投資等附帶條件換取補貼，台積電將面臨資本支出提升與製造成本上揚等考驗。

不過，由於美國聯邦中央地方權責分工仍有差異，實際除晶片法案大方向，地方政策仍值得關注。

業界分析，隨台積電面臨川普「收保護費」壓力，全球半導體也將加速朝張忠謀「全球化已死」方向前進，川普先前揚言收保護費、拉高美國製造，張忠謀則說過地緣政治等複雜因素，並拋出全球化已死的議題，相關情況正在發生。