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張忠謀自傳曝祕辛 曾邀黃仁勳掌台積電

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導
台積電創辦人張忠謀。 記者葉信菉／攝影
台積電創辦人張忠謀。 記者葉信菉／攝影

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台積電（2330）創辦人張忠謀重量級的自傳下冊即將出爐，天下文化出版社更新最新自傳目錄，赫見張忠謀在書中特別列出章節「徵詢黃仁勳對台積電CEO職的興趣」，引發外界高度關注。

張忠謀在該章節目錄更提到，「2012年任命三位『共同營運長』／2013年徵詢黃仁勳對台積電CEO職的興趣／2013年蔣尚義退休，我任命劉德音、魏哲家為Co-CEO／規畫『雙首長制』／台積電三十週年慶／退休。」相關目錄引發業界討論。

張忠謀自2005年起規劃接班，2012年任命三位共同營運長劉德音、魏哲家和蔣尚義後，在2013年，他私底下曾有不一樣的接班人選。

張忠謀在自傳下冊中提到，他曾徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電，成為下任執行長，由此可見張忠謀對黃仁勳個人領導能力的重視與肯定。

黃仁勳後來並未接任台積電執行長，持續領導輝達。不過，如今輝達與台積電一起在AI風潮中同行，各自在供應鏈上扮演關鍵角色，為台積電加分貢獻不少。

輝達和台積電合作多年，廣為外界津津樂道就是張忠謀和黃仁勳的忘年之交。

張忠謀近年公開活動也不時提到黃仁勳，近期他更公開直言「英特爾要做晶圓代工、黃仁勳就說過了，台積電已經學會跟400個夥伴一起合作共舞，而英特爾從頭到尾都是一個人在舞池裡面跳舞。我滿認同黃仁勳評論。」相關談話不難看出雙方的志同道合。

台積電 天下文化

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