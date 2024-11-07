張忠謀自傳曝祕辛 曾邀黃仁勳掌台積電
‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據
台積電（2330）創辦人張忠謀重量級的自傳下冊即將出爐，天下文化出版社更新最新自傳目錄，赫見張忠謀在書中特別列出章節「徵詢黃仁勳對台積電CEO職的興趣」，引發外界高度關注。
張忠謀在該章節目錄更提到，「2012年任命三位『共同營運長』／2013年徵詢黃仁勳對台積電CEO職的興趣／2013年蔣尚義退休，我任命劉德音、魏哲家為Co-CEO／規畫『雙首長制』／台積電三十週年慶／退休。」相關目錄引發業界討論。
張忠謀自2005年起規劃接班，2012年任命三位共同營運長劉德音、魏哲家和蔣尚義後，在2013年，他私底下曾有不一樣的接班人選。
張忠謀在自傳下冊中提到，他曾徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電，成為下任執行長，由此可見張忠謀對黃仁勳個人領導能力的重視與肯定。
黃仁勳後來並未接任台積電執行長，持續領導輝達。不過，如今輝達與台積電一起在AI風潮中同行，各自在供應鏈上扮演關鍵角色，為台積電加分貢獻不少。
輝達和台積電合作多年，廣為外界津津樂道就是張忠謀和黃仁勳的忘年之交。
張忠謀近年公開活動也不時提到黃仁勳，近期他更公開直言「英特爾要做晶圓代工、黃仁勳就說過了，台積電已經學會跟400個夥伴一起合作共舞，而英特爾從頭到尾都是一個人在舞池裡面跳舞。我滿認同黃仁勳評論。」相關談話不難看出雙方的志同道合。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【雙11特價】OTT串流平台優惠 MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
📢 你的iPhone正在追蹤你！3步驟甩開APP竊聽 不被掌握行蹤
📢 【雙11特價】手機殼省千元！CASETiFY三件7折、犀牛盾6折起、普格爾買1送1
📢 【雙11特價】Apple認證機特賣來了 這款砍6萬、iPhone和手錶便宜萬元
📢 要買先等等！M2 iPad Air被酸螢幕永遠60Hz 明年大升級不再當「閹割版」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言