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聯發科推進先進製程 封測協力廠京元電、矽格跟著旺

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

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手機晶片大廠聯發科（2454）持續推進先進製程，隨手機晶片效能愈來愈強大，測試時長較一般5G晶片翻倍，業界看好，後段封測協力廠京元電（2449）、矽格（6257）早已升級機台，以因應客戶未來需求，有望挹注後續業績動能。

業界指出，通過京元電測試的半導體晶片廣泛的應用於各種電子產品，目前以手機與消費性電子產品居多，加上京元電擁有自製測試機台的優勢，因此機台的投資成本只有外購的三分之一，能做到只專注於測試領域，在封測產業占有一席之地。

供應鏈透露，目前京元電的產能利用率達到七成左右水準，加上新款晶片測試時間拉長的有利因素，均可推升公司中長期營運動能向上。法人估計，今年AI GPU及ASIC占公司營收比重將逾15%，且隨客戶追單、新產能開出，明年有機會突破三成。

同樣作為聯發科晶片測試合作夥伴的矽格，看好半導體市場需求將有一波強勁成長，今年提高年度資本支出，從12.09億元拉高至 38.09 億元，大增2.15倍，用於投入中興三廠，目前正申請土建與機電執照，預計最快本季開始動工。

半導體 客戶 業績

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