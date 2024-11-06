上銀 AI 機器人將問世 搭上川普勝選列車

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傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）董事長卓文恒6日在日本國際工具機展會場表示，上銀與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，已進入最後驗證與測試階段，即將量產。

據了解，目前已有十餘家美國大型物流業者「排隊等貨」，就是在等上銀的AI機器人出貨。這款新開發的AI物流機器人，具有上下料功能，搭配最新視覺及AI判讀系統，其概念接近特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳的機器人概念，也顯示台廠確實有開發、量產AI機器人的能力。

值得注意的是，美國總統候選人川普篤定當選，川普超級助選員馬斯克最受惠，特斯拉機器人大軍可望加速、擴大問世，上銀與美系廠家合作的機器人到了最後一哩路，即將正式量產，業界認為，上銀在此際宣告機器人要來了，又搭上川普勝選列車，等同打入美國川普概念供應鏈，取得接單優先權。

業內指出，這是國內工具機暨零組件廠，實際與美國企業合作開發機器人，且進入量產階段的成功案例，也是第一例，對台灣發展機器人產業而言，具有里程碑意義。

特別的是，日本國際工具機展邁入第二天，觀展人潮比第一天更為踴躍，上銀單日突破700組觀展訪客。旗下邁萃斯也開出紅盤，一口氣成交三台高階齒輪研磨機，6,000萬元新台幣入袋。

上銀同時公布10月合併營收21.73億元，月增0.4%、年增8.6%，不但未受10月工作天數減少影響，呈年月雙增，且站上15個月以來高點。

「明年一定會比今年好！」卓文恒說，明年營運成長的主要動能，包括滾珠螺桿與線性滑軌的機電整合產品放量、半導體需求持續成長，以及航太與大型基礎建設等高質複合化產品、符合ESG需求的智慧化與自動化產品穩定成長。

法人指出，美國總統選舉落幕，美國與中國大陸也先後宣布降息，有助於帶動民間企業投資意願，上銀可望因此受惠，預期下半年營運將優於上半年。上銀第3季合併營收63.26億元，季增2.3%，是近四季以來高點。

卓文恒說，上銀近期來自半導體、航太、自動化、基礎建設所需大型設備等產業訂單持續回升。

上銀明年有不少新產能陸續開出，包括義大利廠明年第2季投產；邁萃斯鳳山工業區新廠預計11月裝機，明年初投產；台中工業區二座新廠明年完工啟用；雲科新廠剛完工，滾珠螺桿製程也將逐步由台中移往雲科新廠擴大生產。