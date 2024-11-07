談厚植台灣AI產業 簡立峰籲補助新創算力
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生成式AI推動產業革命，Google台灣前董事總經理簡立峰昨（6）日指出，AI帶給台灣三個機會，但也有三個挑戰，包括「沒有數據、算力不算國力」，知用落差，政府應給予數據驅動的新創算力補助，發展屬於台灣的繁體中文領域模型，同時積極鼓勵擴大AI應用面。
簡立峰昨參加2024遠見高峰會「智慧台灣 厚植AI產業沃土」論壇。他看到三大機會，一是台灣獨特產業地位，因AI帶動股市上漲；次為AI帶動「老創新生」，許多大型企業掌握機會導入應用，傳統硬體業者軟體能力大增；第三是AI可為超高齡社會做更多服務。
許多公司利用大語言模型衍伸不少應用，如電信、金融等。北市1999專線每月10萬通來電，等於市民有10萬個問題，語音數據都會產生價值，「老創新生」重點是創新，有數據不創新也不行。
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