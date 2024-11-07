蘋果打造AI伺服器 找上鴻海 詢問在台製造事宜

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市場傳出，蘋果為加快運算能力、搶奪生成式AI大餅，已詢問鴻海（2317）在台灣打造AI伺服器的相關事宜。據了解，鴻海與蘋果一直在做AI專案相關測試，蘋果在硬體方面已推出iPhone 16系列，軟體推出Apple Intelligence，因此可能推出自行研發的AI晶片與伺服器，以加強AI的應用，優化使用者體驗，鞏固其高階手機的領導地位。

外資摩根士丹利證券表示，鴻海集團旗下工業富聯（FII）2021年開始與蘋果合作發展伺服器，2023年中小量批次出貨蘋果。大摩預估，今年鴻海集團將取得蘋果約2萬台AI伺服器訂單，當中輝達（Nvidia）H100伺服器占比40%至50%。

傳蘋果要求鴻海生產AI伺服器

日經新聞報導，鴻海是蘋果最大iPhone供應商，也是輝達AI伺服器領導製造商。消息人士稱，鴻海能為蘋果挪出的伺服器產能恐怕有限。由於蘋果想要的伺服器僅供自用，該公司跟鴻海洽談的需求數量跟輝達GB200的規模相比相對較小。

熟知詳情人士表示，蘋果希望鴻海在台灣製造伺服器的一項理由，是希望借助輝達專案的工程人才及研發資源。與輝達相比，蘋果設計資料中心伺服器的經驗較少，需要供應商提供更多的伺服器工程與設計服務。

隨著蘋果開始將Apple Intelligence陸續導入在iPhone新機中，且功能預估將隨iOS版本更新日趨複雜及多元化，未來iPhone的AI功能只會有增無減，因此需要更多AI伺服器支援。

業界人士指出，當前所有智慧手機的AI功能幾乎都須透過後端AI伺服器進行運算，如常見的一鍵美化背景或生成式圖片，若用戶在過程中等待太久，會影響使用者體驗，因此直接在本地建置伺服器，將有效縮短AI功能操作時間。

業界人士認為，台灣手機市場無法與中、美、日、歐相提並論，但在高階手機的消費力不容小覷，而且對蘋果品牌相當熱愛，因此蘋果在台建置伺服器仍有其必要性。消息人士也表示，由於鴻海正忙於因應輝達的伺服器訂單，蘋果也詢問大陸聯想集團，以及聯想旗下聯寶科技協助部分伺服器的設計；也希望較小型的供應商提供製造服務。