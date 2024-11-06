默克電子科技事業體完成收購 Unity-SC強化半導體產品線

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德商默克集團宣布完成對 Unity-SC 的收購，此舉旨在強化其電子科技事業於半導體領域的策略布局。憑藉深厚的技術實力及半導體與顯示器業務的策略整合，默克將進一步強化產品組合，為全球半導體市場帶來更豐富完整的技術支持。此次收購金額總計達 1.55 億歐元，並包含後續的階段性付款。

默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長 凱．貝克曼（Kai Beckmann）表示，「隨著產業朝向更複雜且高度整合的系統發展，對於綜合解決方案以及精密量測與檢測工具的需求與日俱增。憑藉著我們在光電科技事業的專業及收購 Unity-SC，得以拓展產品組合，為半導體和光電產業提供更全面的量測解決方案。這項整合代表著默克在電子產業生態系中影響力的延伸——透過材料科學、產品交付、量測及檢測的協作，確保新一代晶片和元件的生產變得更好、更快、更高效及更可靠。」

此次收購象徵著默克在光學技術專業的成長上邁出重要一步。自2025年起，默克電子科技事業體之「顯示器科技方案事業」將正式更名為「光電科技事業」，彰顯其專注於以光為驅動力來促進變革與創新，並重塑電子設備和系統。「光電科技」代表著從以顯示器為核心逐步轉型至推動尖端光學技術的演進。憑藉在LCD和OLED顯示器產業中的多年經驗，默克在光學物理和材料領域累積了深厚的專業知識，並積極將這些專長應用於光學與半導體的結合，以滿足新一代技術的需求。

憑藉從光學材料系統到半導體元件的專業知識，默克致力於探索光電科技以開發新商機，例如推動光學晶片開發，採用以光子為基礎的數據傳輸來支持晶片資料高速傳輸需求，以實現新一代的運算技術。

此外，默克也將持續推進產品組合中先進液晶（LC）和OLED材料的研發，並將光電解決方案應用於擴增實境（AR, Augmented Reality）、虛擬實境（VR, Virtual Reality）及混合實境（MR, Mixed Reality）等領域。結合專業的光電科技、半導體知識與尖端的量測技術，默克致力於發展電子科技領域中的關鍵未來技術，並創造出獨特的綜效。

Unity-SC是一家量測和檢測解決方案的供應商，致力於提高異質整合晶片系統的品質與良率和降低生產成本，這些晶片應用於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及高頻寬記憶體（HBM）等對性能要求極高的領域。Unity-SC 的高精度量測設備將助力生產適用於 AI 資料中心、自動駕駛汽車及高端智慧手機等電子設備的高性能晶片。

此次交易在獲得相關主管機關的批准並滿足其他成交條件後正式完成。Unity-SC 總部位於法國東南部格勒諾布爾（Grenoble）附近，擁有約160名員工，其中70人從事研發工作。他們將與默克電子科技事業體的 8,000 名員工共同合作，秉持相同的價值觀，為半導體產業提供更廣泛的產品與服務。