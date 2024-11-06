半導體設備需求大 台灣艾司摩爾獲增資105.6億元

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

經濟部投資審議會6日通過荷蘭商艾士麥以新台幣105.6億元增資台灣艾司摩爾，從事經營半導體設備零件之銷售；美商微軟增資台灣微軟新台幣48.8億元，從事經營資訊軟體服務等業務。

經濟部召開投資審議會，通過三件僑外投資、一件陸資投資、及四件對外投資，共八件投資案。在僑外投資部分，最受矚目的是，台積電（2330）等半導體廠商擴產，對晶片設備需求高，合作關係密切，荷蘭商艾士麥公司（ASML HOLDING N.V.）以新台幣105.6億元增資台灣艾司摩爾公司，從事經營半導體設備零件之銷售。

美商MICROSOFT CORPORATION新台幣48.8億元增資台灣微軟公司，從事經營資訊軟體服務等業務。瑞典商REPLIGEN SWEDEN AB以5,500萬美元投資台灣創新材料公司，從事經營基本化學工業、研究發展服務業等業務。

在陸資對台投資方面，經濟部今日通過，陸資投資人新加坡商鴻運科公司 （CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.）以新台幣90億元增加台灣分公司營業資金，從事經營供應鏈管理、統籌採購生產物料、部署 AI 智慧倉管、生產管理、自動化組裝及產能監控導入等業務。

在對外投資方面，經濟部今日通過四案。第一案是大立光電（3008）以10億美元增資薩摩亞 ASTRO INTERNATIONAL LIMITED，從事投資控股業務，主要是避險。第二案是鼎翰科技（3611）以1,187.4億韓元（折合美金約8,632.5萬美元）受讓取得韓國BLUEBIRD INC.股權，從事經營行動裝置與其週邊設備之研發與製造業務。

第三案是富邦人壽以9,582.7萬歐元增資比利時 FUBON ELLIPSE（BELGIUM）S.A.，從事經營投資不動產出租業務。第四案是鴻海精密（2317）以1.4億美元間接增資 印度FOXCONN HON HAI TECHNOLOGY INDIA MEGA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED，從事經營移動通信系統手機及配件產銷業務。