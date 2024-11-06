鴻海、海大、陽明基金會攜手推廣海洋環境教育

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鴻海（2317）6日宣布與國立臺灣海洋大學（簡稱海大）、陽明海運文化基金會（簡稱陽明基金會）簽署「海洋環境教育合作推廣」合作備忘錄，將共同致力於海洋保育及環境教育推廣。

鴻海表示，2023年起已陸續投入2,300萬元與海大推動「永續海洋-循環資源」專案，以SDG 14 保育海洋生態：保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化為推動目標。不僅投入魚苗培育、放流，更利用廢棄建材回收，再製成魚礁、藻礁以復育海底生態，將陸上廢棄物轉化成有用的海洋資源，並透過多元的互動學習課程，讓鴻海同仁及眷屬利用假日進行海洋教育親子活動。

為了促進社會各界關注並參與海洋永續，保護台灣的海洋資源，鴻海、海大、陽明基金會合作，共同舉辦與海洋相關的展示、教育、研究、收藏、推廣、觀光、休閒及創新活動，並以「生活、生產、生態」的理念推動海洋文化的廣泛普及與應用。

鴻海科技集團環保長洪榮聰表示，鴻海近年積極投入生態保育，期望不只是公司的投入，更能擴散到社會大眾。鴻海與海大的專案，在經過了一年半的努力，已成功地建立了魚礁、藻礁示範模組；今年年底也會將藻礁、魚礁放入在濱海的示範實驗場域中，並預計於明年爭取在近海的投入，希望在不久的將來，可以讓大家在海邊或海中遊玩的時候，都可以看到復育的成果。

鴻海的環境教育，除了養成同仁環保DNA外，也持續推動同仁與家庭、社會相互結合，擴大環境教育的影響力。從2023年開始，參與海洋環境教育活動人數已超過600人；實際魚苗放流超過35,000尾，透過活動增進了鴻海員工及親友對海洋保育認識與參與度。

透過這次MOU簽署，鴻海、海大及陽明基金會將共同推廣海洋保護與環保永續技術，實踐聯合國永續發展目標，確保「生活、生產、生態」三位一體的永續發展。相關主題包括：新式魚礁和藻礁應用、珊瑚復育技術、海洋碳匯、海洋塑膠微粒及海洋生技與應用等，並同步推動環境教育，培育出許多環境保護的種子。