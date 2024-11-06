川普當選衝擊科技業 佳世達陳其宏提「躲避猛獸論」
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川普當選美國總統，恐怕引起新一輪製造業遷移，佳世達（2352）董事長陳其宏6日坦言，將對供應鏈全球化、關稅貿易產生很大的影響，但他強調，「我們不怕環境變化，對有準備好的人反而是機會，就像遇到獅子、老虎等猛獸時，只要你跑的比別人快就好。」
佳世達目前主要廠區集中在中國大陸蘇州廠、台灣桃園廠及北越，面對川普上台，若銷往美國的產品將以桃園廠、越南廠因應。
佳世達總經理黃漢州指出，川普最終會希望業者促進美國製造，若面對這情況，其實佳世達仍有配套方案，我們集團在美國有好幾家公司有在地組裝產線，而且在加州地還夠、還有擴充空間。
不過，黃漢州坦言，要在美國設立組裝線非必要不要去，因為從台積電（2330）在美設廠過程就知道，人工貴、人才也不好找，但若政策要配合時，佳世達集團仍有很多套劇本因應。
黃漢州分析，明基佳世達集團曾經在馬來西亞、英國，甚至是巴西設廠，當時都是因應政策上影響，但時間一拉長，最後都會拉到生產效率快、成本較低的地方，因此最後就只剩大陸廠。
陳其宏補充，佳世達集團在亞洲還有其他選擇，但為什麼過去我們仍是集中生產在幾個地方，因為這些地方成本相對最具競爭力，其實佳世達在馬來西亞還有土地，對泰國也有一些安排，就看情勢怎麼變化，我們準備的很周全。
陳其宏強調，早就有看到這個趨勢，佳世達以最快速度因應、降低衝擊，「我們不怕環境變化，因為變化只會淘汰掉沒準備好的人，對有準備好的人反而是機會，就像遇到獅子老虎等猛獸時，只要你跑的比別人快就好。」
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