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台灣面對AI有3挑戰 簡立峰向蔣萬安提出這項「加碼請求」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

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生成式AI推動產業革命，也讓新創轉向數據驅動為主的創業方向，但算力成本高是個大問題。Google台灣前董事總經理簡立峰6日指出，他看到台灣面對AI的三個挑戰，包括「沒有數據、算力不算國力」，呼籲政府給予數據驅動的新創算力補助，積極鼓勵擴大AI應用面。

簡立峰今天參加2024遠見高峰會，與台北市長蔣萬安、iKala執行長程世嘉一起參與「智慧台灣 厚植AI產業沃土」專題論壇。蔣萬安特地提到台北市服務熱線1999每月有10萬通來電，導入AI分析需求，以及利用AI計算，讓台北市YouBike在密集使用熱點不缺車、能還車。台北市也鼓勵新創創業，提供租稅等相關的優惠。

簡立峰表示，生成式AI最適合應用的領域，包括零售、客服、電信等領域。台北市1999專線每月有10萬通的來電，等於市民有10萬個問題，相關的語音數據都會產生價值，可以用來提升市民生活體驗。

簡立峰表示，台灣面對AI有不少機會，但也有三個挑戰。AI科學是數據驅動的產業，雖然算力即國力，但沒有數據的算力並非國力，台灣的第一個挑戰是在數據領域中，掌握「台灣的繁中模型」的程度不夠，許多繁體中文的內容是簡體轉成繁體中文，要讓世界注意到台灣文化、台灣認知，需要台灣的數據。

第二個挑戰則是知用落差，官員、企業主管都知道AI很重要，但場域中卻沒有超級使用者，台灣可以用AI的情境太少，就是一種落差，也是一個挑戰。

簡立峰特地對參與座談的台北市長蔣萬安提出「加碼請求」，他坦言自己從Google退休後一直積極支持新創，但是新創遇到的卻是最空前困難的時候，過去網路時代的素人可以創業成功，因為新經濟的門檻很低，這一次的門檻對新創來說「很高」，因為缺少算力。他呼籲算力「非常、非常重要」，沒有十張卡，連開始都沒辦法，希望台北市可以幫助新創取得算力，讓數據為主的新創有機會發展應用。

AI Google 蔣萬安

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